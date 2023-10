La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi lunedì 23 ottobre

Mentre l’Iran lancia un avvertimento a Usa e Israele, si avvicina l’offensiva di terra da parte dell’esercito israeliano contro Hamas. Nel frattempo si intensificano i bombardamenti sulla Striscia di Gaza con un altro leader di Hamas che è stato ucciso. L’Onu, però, definisce “catastrofica” la situazione umanitaria nella Striscia con il bilancio dei morti che, secondo la Sanità palestinese, sarebbe salito a oltre 4600. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 23 ottobre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Usa a Israele: “Rinvio operazione terra per ostaggi” – La Casa Bianca “ha consigliato a Israele di ritardare un’invasione di terra di Gaza” in modo da guadagnare più tempo per i negoziati sul rilascio degli ostaggi. Lo scrive il New York Times, aggiungendo che un altro obiettivo degli Stati Uniti nel chiedere il rinvio è quello di consegnare altri aiuti ai palestinesi, cercare di capire come evitare un bagno di sangue dei civili e prepararsi agli attacchi delle milizie filo-iraniane contro obiettivi statunitensi.

Ore 7,00 – Israele: “No cessate il fuoco a Gaza, priorità ostaggi e annientare Hamas” – Non ci sarà “nessun cessate il fuoco” a Gaza, come ha chiesto Hamas e mentre gli Stati Uniti e il Qatar lavorano per liberare più di 200 ostaggi che si trovano nell’enclave assediata. Lo ha dichiarato un alto funzionario israeliano alla Cnn.