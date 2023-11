La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 23 novembre

Continuano i bombardamenti israeliani della striscia di Gaza, in attesa della tregua concordata tra Israele e Hamas. L’accordo, ottenuto con la mediazione del Qatar e l’intervento di Stati Uniti ed Egitto, prevede il rilascio di 50 dei circa 240 ostaggi presi durante l’attacco del 7 ottobre scorso in cambio di una tregua di quattro giorni. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha specificato che l’accordo non significa che la guerra si fermerà. Finora più di 14.100 palestinesi sono morti dall’inizio dei bombardamenti, più di un terzo dei quali bambini. Il 7 ottobre hanno perso la vita circa 1.200 israeliani Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 23 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Slitta la tregua: gli ostaggi non verranno rilasciati prima di domani – decisione di rinviare di un giorno l’entrata in vigore dell’accordo sugli ostaggi è stata presa da Israele insieme a Qatar ed Egitto e gli Stati Uniti ne erano a conoscenza. Lo ha detto un alto funzionario americano alla Cnn, secondo cui più tempo è necessario per finalizzare i dettagli e per “minimizzare il rischio che le cose vadano storte”.