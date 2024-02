Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 23 febbraio

Continuano i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza mentre si tratta per un possibile accordo sugli ostaggi. All’Aia proseguono intanto le udienze della Corte internazionale di giustizia sulle accuse di genocidio rivolte dal Sudafrica a Israele. La Cina ieri ha invocato la soluzione due Stati e ha rivendicato il diritto dei palestinesi alla lotta armata. A livello internazionale cresce l’allarme per una possibile offensiva israeliana a Rafah, dove si trovano 1,4 milioni di profughi provenienti dal resto della Striscia di Gaza. Il Regno Unito sta valutando una sospensione delle forniture di armi a Israele in caso di attacco. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,30 – Negoziati, direttori di Mossad e Shin Bet attesi oggi a Parigi per nuovi colloqui – Una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad (i servizi segreti esteri), David Barnea, e dal direttore dello Shin Bet (i servizi interni), Ronen Bar, è attesa oggi a Parigi nella speranza di “sbloccare” i colloqui per una nuova tregua con Hamas nella Striscia di Gaza. Funzionari statunitensi, israeliani, egiziani e del Qatar si incontrano di nuovo oggi a Parigi per rilanciare i negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio tra gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre e i detenuti palestinesi.

Ore 9,15 – Biden: “Hamas non rappresenta il popolo palestinese” – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito oggi che Hamas “non rappresenta il popolo palestinese”. “Non userò mezzi termini. La stragrande maggioranza dei palestinesi non sta con Hamas. E Hamas non rappresenta il popolo palestinese”, ha scritto Biden sulla piattaforma social X (ex Twitter”. “Anche il popolo palestinese soffre a causa del terrorismo di Hamas. Dobbiamo avere gli occhi lucidi riguardo a questa realtà”.

Ore 9,00 – Hamas, il leader politico Ismail Haniyeh lascia il Cairo – Il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha lasciato Il Cairo insieme alla delegazione del gruppo terroristico, intervenuta negli scorsi giorni nella capitale egiziana per negoziare un accordo che porti al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a uno scambio tra gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre e i detenuti palestinesi. Lo ha reso noto oggi Hamas in un breve comunicato stampa, secondo cui la delegazione guidata da Haniyeh ha avuto diversi incontri con il maggiore generale Abbas Kamel, capo dei servizi segreti egiziani. Nelle stesse ore invece, funzionari statunitensi, israeliani, egiziani e del Qatar si incontrano di nuovo oggi a Parigi per rilanciare i negoziati per un cessate il fuoco e lo scambio dei prigionieri.

Ore 8,30 – Idf, ucciso un membro della Jihad islamica a Jenin – Un membro della Jihad islamica, coinvolto in diversi attentati contro Israele, è stato ucciso ieri sera dalle Idf in un attacco compiuto con un drone a Jenin, nella Cisgiordania occupata. Lo ha reso noto oggi l’esercito dello Stato ebraico, secondo cui l’attacco ha preso di mira Yasser Hanoun. L’uomo, si legge nel comunicato delle Idf, era “residente a Jenin” ed è stato descritto come un “terrorista della Jihad islamica, già arrestato in precedenza per il suo coinvolgimento nelle attività militari dell’organizzazione terroristica”. Secondo le forze armate armate israeliane, quando è stato ucciso, Hanoun “si preparava a commettere un altro attentato”. La sua auto è stata colpita per strada nel campo profughi di Jenin, un’area densamente popolata nel nord della Cisgiordania. A seguito dell’attacco, secondo fonti palestinesi, sarebbero rimaste ferite altre 4 persone.

Ore 8,00 – Unrwa, direttore Lazzarini: “L’Agenzia è a un punto di rottura” – L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) è arrivata a un “punto di rottura”. La denuncia arriva direttamente dal direttore Philippe Lazzarini in una lettera inviata alla presidenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “È con profondo rammarico che oggi devo informarvi che l’Agenzia ha raggiunto un punto di rottura, con i ripetuti appelli di Israele al suo smantellamento e al congelamento dei finanziamenti dei donatori di fronte ai bisogni umanitari senza precedenti di Gaza”, si legge nella missiva pubblicata ieri sera sul profilo X (ex Twitter) di Lazzarini. “La capacità dell’Agenzia di adempiere al mandato conferitole dalla Risoluzione 302 dell’Assemblea Generale è ora seriamente minacciata”, ha aggiunto il direttore dell’Unrwa. L’Agenzia, fondata nel 1949, impiega quasi 30mila persone nei Territori palestinesi occupati e in Libano, Giordania e Siria, dove gestisce scuole e ospedali. Israele ha accusato 12 dipendenti a Gaza di essere stati coinvolti negli attentati del 7 ottobre scorso.

Ore 7,00 – Israele, Netanyahu presenta nella notte il “piano per il dopo Hamas” a Gaza – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha presentato nella notte il piano del governo di Tel Aviv per il “dopo Hamas” a Gaza. Presentato formalmente per la prima volta al gabinetto di sicurezza, il documento è citato stamattina da diversi giornali locali e delinea una serie di principi per la gestione della Striscia dopo la guerra: l’obiettivo di Tel Aviv è affidare il governo civile di Gaza a “funzionari locali” con “esperienza amministrativa”, non legati a “Paesi o entità che sostengano il terrorismo”. Il testo non cita l’Autorità Nazionale Palestinese.