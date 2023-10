La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi domenica 22 ottobre

Si fanno sempre più intensi i bombardamenti su Gaza, mentre l’attacco di terra da parte di Israele sembra ormai imminente: “Entreremo per distruggere Hamas e terremo in mente le immagini dei caduti di due settimane fa”. Intanto si è concluso con un nulla di fatto il vertice di pace che si è tenuto ieri al Cairo, e al quale ha partecipato anche la premier italiana Meloni, a causa delle divergenze fra Paesi arabi e occidentali su Hamas e Israele. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 22 ottobre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 8,00 – Esercito israeliano: “Hezbollah trascina il Libano in guerra” – L’escalation degli attacchi da parte del gruppo Hezbollah rischia di “trascinare il Libano in una guerra”, hanno dichiarato le forze armate israeliane (Idf). “Hezbollah sta trascinando il Libano in una guerra dalla quale non otterrà nulla, ma rischia di perdere molto”, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Jonathan Conricus. “Hezbollah sta giocando un gioco molto, molto pericoloso. Stanno aggravando la situazione. Ogni giorno vediamo sempre più attacchi”, ha affermato. “Lo Stato libanese è davvero disposto a mettere a repentaglio ciò che resta della prosperità e della sovranità libanesi per il bene dei terroristi a Gaza? Questa è una domanda che le autorità libanesi devono porsi e a cui devono rispondere”.

Ore 7,00 – Onu: Gaza sull’orlo della catastrofe – La carenza di beni di prima necessità sta spingendo Gaza “sull’orlo della catastrofe”, afferma il Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme) citando la grave carenza di cibo, acqua e forniture mediche nell’enclave. L’agenzia ha dichiarato di aver bisogno urgentemente di 74 milioni di dollari per sostenere l’emergenza per i prossimi 90 giorni. I magazzini hanno riserve alimentari inferiori a una settimana e la capacità di rifornire queste scorte è “compromessa da strade danneggiate, problemi di sicurezza e carenza di carburante”.

Ore 6,00 – Israele: bombardamenti su Gaza sempre più intensi – Il bombardamento israeliano su Gaza si sta intensificando: le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato l’aumento degli attacchi per creare le condizioni necessarie per la prossima fase della guerra, cioè l’offensiva di terra. Un corrispondente di Al Jazeera ha affermato che gli attacchi sono concentrati nel campo profughi di Nusseirat, nel centro di Gaza, definendoli “davvero terrificanti”. Lo riporta The Times of Israel.