La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi sabato 21 ottobre

L’ordine di entrare a Gaza arriverà presto. Lo ha detto ai soldati il ministro della difesa israeliano. “La battaglia si sta spostando sul territorio di Hamas” a Gaza, ha detto il comandante dell’esercito del sud di Israele. E il New York Times ha pubblicato foto satellitari dei tank israeliani ammassati vicino al confine con la Striscia. Il ministro degli Interni del governo di Hamas ha reso noto intanto che diversi sfollati che si rifugiavano nel giardino di una chiesa a Gaza sono stati uccisi e altri feriti in un raid israeliano. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 21 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 9,30 – Chiuso il valico di Rafah – Il Valico di Rafah, fra Egitto e Striscia di Gaza è stato subito richiuso, dopo il passaggio di soli 20 camion con aiuti. Lo rende noto la Cnn.

Ore 9,00 – Aperto il valico di Rafah: passano i primi camion – Il valico di Rafah fra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari. Lo ha constatato l’ANSA sul posto, dove stanno transitando i primi camion per la popolazione della Striscia.

Ore 08.00 – Ambasciata Usa: “Il valico di Rafah aprirà oggi alle 10” – Secondo informazioni dell’Ambasciata Usa in Israele, “il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto aprirà oggi sabato 21 ottobre alle 10.00 ora locale. Se il confine sarà aperto, non sappiamo per quanto tempo lo resterà affinché i cittadini stranieri lascino Gaza”. Lo riferisce una nota della sede diplomatica americana avvertendo che “molte persone cercheranno di attraversare il confine, e i cittadini Usa che vorranno entrare in Egitto devono aspettarsi una situazione di caos e disordine da entrambi i lati”.

Ore 7.00 – Onu: “Evacuare subito cinque scuole a Gaza City” – L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha ricevuto un avvertimento da parte di Israele di evacuare “il più velocemente possibile” cinque scuole a Gaza City. “Abbiamo fatto il possibile per protestare e respingere questa decisione, ma questo significa che da ora queste strutture non sono più sicure”, scrive l’Unrwa in una nota.