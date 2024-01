Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 19 gennaio

Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyhau avrebbe respinto una proposta del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per la normalizzazione con l’Arabia Saudita in cambio di un “percorso” per la nascita di uno Stato palestinese, aumenta la tensione in Medio Oriente. Dopo gli attacchi dell’Iran dei giorni scorsi, ieri è stato il Pakistan a rispondere effettuando “attacchi contro i covi dei terroristi” in Iran, che hanno provocato nove morti, tra i quali almeno quattro bambini, secondo i media statali iraniani. La Cina, nel frattempo, si è detta disponibile a mediare tra i due Paesi. Gli Houthi, intanto, hanno dichiarato che continueranno gli attacchi alle imbarcazioni nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 19 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10.20 – “Ripresi i bombardamenti israeliani nel sud del Libano” – Sono ripresi i bombardamenti israeliani nel sud del Libano dopo alcune ore di pausa. Lo riferiscono media libanesi secondo cui sono stati colpiti circa 10 obiettivi a ridosso della linea del fronte tra Israele e gli Hezbollah, alleati di Hamas e Iran. Al momento non si hanno notizie di vittime.

Media: Idf colpisce 10 obiettivi nel Sud del Libano – Media libanesi riferiscono che l’Idf ha colpito circa 10 obiettivi nel sud del Libano. Non c’è stato ancora alcun commento da parte dell’esercito israeliano.

Ore 10.00 – Idf: ucciso portavoce Jihad Islamica che realizzava video con ostaggi – Un portavoce della Jihad Islamica, Wael Abu Fanounah, è stato ucciso in un raid aereo israeliano nella Striscia di Gaza. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Shin Bet e Forze di difesa israeliana (Idf), spiegando che Abu Fanounah si occupava della realizzazione e diffusione dei video di propaganda del gruppo, compresi quelli con gli ostaggi e sui razzi lanciati verso Israele. In precedenza Abu Fanounah aveva ricoperto altri incarichi di rilievo all’interno della Jihad Islamica, compreso quello di vice di Khalil Bahtini, il comandante del gruppo nel nord della Striscia di Gaza.

Ore 9.50 – Anp: “Non ci può essere sicurezza e stabilità senza uno stato palestinese” – Non può esserci “sicurezza e stabilità nella regione” senza uno stato palestinese. Lo ha affermato il portavoce del presidente palestinese Mahmud Abbas. “Senza la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale ai confini del 1967, non ci sarà sicurezza e stabilità nella regione”, ha riportato l’agenzia ufficiale palestinese Wafa, citando il portavoce di Abbas, Nabil Abu Rdeineh dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto gli appelli degli Stati Uniti per compiere passi verso la creazione di uno stato palestinese dopo la guerra.

Ore 9.30 – Tajani: “Pronti a inviare italiani in missione Onu a Gaza” – “Gli oltre 1.000 militari italiani in Libano sono là per una missione dell’Onu. Qualora servisse a Gaza, in una fase di transizione, una missione di pace, noi siamo pronti a inviare i nostri militari con l’Onu come portatori di pace. Non c’è nessuna richiesta americana di allargare la missione libanese al riguardo”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Radio24.

Ore 9.10 – Unicef: “Situazione passata dalla catastrofe al quasi collasso” – I bambini di Gaza sono in “condizioni orribili” e il territorio palestinese rimane il posto più pericoloso al mondo per essere bambini. Lo ha detto il vicedirettore del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), Ted Chaiban. Al termine di una visita di tre giorni a Gaza, ha detto che dalla sua ultima visita due mesi fa “la situazione è passata dalla catastrofe al quasi collasso”. Se il peggioramento delle condizioni dovesse persistere, “potremmo vedere morti dovute a malattie e fame aggiungersi a morti per il conflitto indiscriminato”, ha affermato.

Ore 9.00 – Gaza, Al Jazeera: più di 40 morti in raid israeliani – Più di 40 persone sono state uccise dopo l’ultima ondata di attacchi israeliani in tutta la Striscia di Gaza. Lo riferisce al Jazeera, precisando che 29 corpi senza vita sono stati portati all’ospedale al-Aqsa di Deir el-Balah, mentre altri 12 sono stati portati all’ospedale al-Shifa, appena funzionante, nella città di Gaza. Almeno tre di loro sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani nel quartiere Sheikh Radwan della città di Gaza. Le forze israeliane hanno continuato a bombardare Khan Yunis e a trasferire rinforzi militari nell’area.

Ore 8.30 – Proteste a Tel Aviv, duemila persone chiedono il cessate il fuoco – Circa duemila persone si sono riunite a Tel Aviv ieri sera tardi per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e la pace con i palestinesi. Durante le proteste erano presenti anche alcune famiglie dei prigionieri, con molti manifestanti che portavano cartelli con la scritta “La pace inizia con la speranza” e “La pace è l’unica soluzione”. “La gente dice che solo la pace porterà sicurezza a Israele”, ha riferito al Jazeera. “Ci viene detto che molti non portano bandiere palestinesi perché hanno paura di poter essere arrestati”.

Ore 8.00 – Huthi: transito sicuro nel Mar Rosso per Iran e Russia – Le forze yemenite huthi hanno garantito un “passaggio sicuro” alle navi cinesi e russe nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato uno dei loro leader al quotidiano russo Izvestia. Il gruppo, che controlla un terzo dello Yemen in cui vive l’80 percento della popolazione, ha ribadito che continuerà ad attaccare le nave legate a Israele nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, nonostante gli attacchi della coalizione guidata dagli Stati Uniti.

Ore 07.30 – Idf annuncia la morte di un soldato, 194 le vittime israeliana a Gaza – L’Idf ha annunciato la morte di un soldato, deceduto mercoledì a causa delle ferite riportate durante i combattimenti nel sud della Striscia di Gaza. Il decesso di Ori Gerby, 20 anni, sergente dell’unità di ricognizione della Brigata Givati, di Herzliya, porta a 194 il numero dei militari israeliani uccise nell’offensiva di terra a Gaza contro Hamas.

Ore 7.00 – Usa confermano attacco Houti a nave Chem Ranger: “Non sono stati segnalati danni” – Gli Stati Uniti, attraverso il Comando centrale, confermano che “terroristi Houti sostenuti dall’Iran hanno lanciato due missili balistici antinave contro imbarcazione Chem Ranger, una nave battente bandiera dell’Isola Marshall, negli Stati Uniti”. Si tratta di una nave cisterna gestita dalla Grecia. Il Centcom sottolinea che “Non sono stati segnalati feriti o danni alla nave. La nave ha continuato la navigazione”. L’equipaggio ha osservato i missili colpire l’acqua vicino alla nave”.

Ore 6.30 – Fonti Usa: “Continueremo a pressare Netanyahu per soluzione due Stati” – Gli Stati Uniti non si faranno influenzare dal rifiuto di Benjamin Netanyahu di uno Stato palestinese e continuerà a fare pressioni su Israele. A riferirlo sono fonti dell’Amministrazione alla Cnn, a conferma della tensione esistente tra la Casa Bianca e il premier israeliano, al di là del continuo sostegno espresso in pubblico a Israele dal presidente Joe Biden. “Se prendessimo queste dichiarazioni come l’ultima parola, non ci sarebbe stata l’assistenza umanitaria a Gaza e nessun ostaggio rilasciato”, ha detto un alto funzionario dell’Amministrazione Usa. “Come per queste e molte altre questioni, continueremo a lavorare verso il giusto risultato, in particolare su questioni su cui siamo fortemente in disaccordo”, ha aggiunto.