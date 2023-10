La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi mercoledì 18 ottobre

È il giorno dell’arrivo di Joe Biden in Medio Oriente. Una missione che non poteva partire peggio con l’intera area infiammata dalle notizie e dalle immagini dell’ospedale distrutto a Gaza, con scambio di accuse tra Hamas ed esercito israeliano. Di sicuro i morti si contano a centinaia (almeno 200 e 300 feriti). E le proteste dilagano. Abu Mazen cancella l’incontro con Biden. Stessa scelta da parte del governo giordano. E salta dunque il vertice a quattro ad Amman.o. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 07,00 – Gaza, Guterres: non giustificata punizione collettiva – Gli attacchi di Hamas contro Israele non giustificano la “punizione collettiva del popolo palestinese”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, parlando a Pechino alla cerimonia di apertura del terzo forum dedicato alla Belt and Road Initiative (Bri). “Non è possibile infliggere tali punizioni alla popolazione”, ha aggiunto Guterres

Ore 06,00 – 22 paesi arabi dell’Onu chiedono il cessate il fuoco a Gaza – I 22 paesi arabi alle Nazioni Unite si sono uniti nel chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza in seguito alla devastante esplosione e all’incendio in un ospedale della città di Gaza. Riyad Mansour, l’ambasciatore palestinese all’Onu, ha affermato che i membri del Gruppo arabo sono “indignati da questo massacro” e sono anche uniti nel chiedere la consegna immediata di aiuti umanitari e nella prevenzione dello “spostamento forzato” dei palestinesi. Mansour ha affermato che dopo il “massacro” l’obiettivo più importante è il cessate il fuoco perché “salvare vite umane è la cosa più importante.