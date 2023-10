La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi martedì 17 ottobre

A dieci giorni dall’attacco senza precedenti sferrato da Hamas, continuano i bombardamenti di Israele sulla striscia di Gaza. Finora sono 2.808 i morti palestinesi e 1.400 quelli israeliani. Nelle scorse ore, il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha annunciato l’imminente visita di Joe Biden. L’arrivo del presidente statunitense è previsto per domani. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 17 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 11,30 – Giordania, re Abdullah: “Medio Oriente sull’orlo dell’abisso” – Il re di Giordania Abdullah II ha avvertito che il conflitto a Gaza potrebbe allargarsi al resto della regione mediorientale. “L’intera regione è sull’orlo del baratro”, ha detto Abdullah dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. “Saranno necessari tutti i nostri sforzi per fare in modo di non arrivare a quel punto”, ha aggiunto Abdullah, che ieri ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Oggi Scholz si recherà in Israele.

Ore 11,00 – Tajani: “Trattative in corso per far uscire italiani da Gaza” – “Gli ostaggi italiani sono una dozzina e sono vicino Rafah, speriamo che oggi possano uscire dalla Striscia di Gaza e arrivare in Egitto, le trattative sono in corso”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io. “Per noi questa è la priorità, così come abbiamo rimpatriato tutti i turisti, i pellegrini, gli italiani che erano in Israele e volevano rientrare a casa, così stiamo facendo per coloro che sono nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

Ore 10,30 – Oms: a Gaza 11mila persone ferite, 115 attacchi contro strutture sanitarie – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che finora a Gaza sono rimaste ferite 11.000 persone, metà delle quali sono donne e bambini. L’Oms ha inoltre affermato che nell’enclave palestinese si sono registrati 115 attacchi contro strutture sanitarie.

Ore 10,00 – Israele, colpi di artiglieria contro il Sud del Libano – L’artiglieria israeliana sta colpendo colline del Sud del Libano a ridosso del confine tra i due paesi, in risposta a un attacco di razzi anti-carro lanciato sul centro abitato di Metulla.

Ore 9,40 – Ostaggi, ucciso capo negoziatore di Hamas – Il responsabile dei negoziati per gli ostaggi di Hamas, Osama Mazini, è stato ucciso in un raid aereo israeliano. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano, secondo cui Mazini era responsabile dei prigionieri di Hamas “e dirigeva attività terroristiche contro Israele”. L’Israeli Defence Force (Idf) ha anche diffuso il video di un altro bombardamento in cui sarebbe morto il capo dell’intelligence di Hamas. Mazini era esponente dell’ufficio politico di Hamas e capo del Consiglio della Shura del movimento islamista. Ha condotto i negoziati che hanno portato al rilascio del soldato israeliano Gilad Shalit, tenuto in ostaggio a Gaza dal 2006 al 2011, e alla liberazione di 1.027 prigionieri palestinesi.

Ore 9,20 – Netanyahu a Putin: “Israele non si fermerà finché Hamas non sarà distrutta” – Nella prima telefonata con Vladimir Putin dallo scoppio della guerra, Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele “non si fermerà finché non distruggerà le capacità militari e governative di Hamas”. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro israeliano, secondo cui Netanyahu ha inoltre “chiarito che Israele è stato attaccato da assassini vili e crudeli ed è andato in guerra determinato e unito”.

Ore 9,00 – Idf: “Uccisi 4 terroristi che cercavano di attraversare il confine con il Libano” – Le forze israeliane hanno dichiarato di aver ucciso quattro persone mentre cercavano di attraversare il confine dal Libano per “piazzare un esplosivo”. L’esercito ha dichiarato che il gruppo è stato identificato mentre si avvicinava alla recinzione di confine ed è stato colpito da un drone.

Ore 8,30 – Ripresi i lanci di razzi da Gaza su Israele – Dopo una pausa di 11 ore, sono ripresi i lanci di razzi da Gaza verso il sud di Israele a ridosso della Striscia, dove sono risuonate le sirene d’allarme. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano.

Ore 8,00 – Più di 70 morti nei raid della notte – Secondo quanto riporta Al Jazeera, è di almeno 71 vittime il bilancio dei raid israeliani della scorsa notte nella striscia di Gaza meridionale. Una fonte medica citata dall’emittente parla di centinaia di feriti durante i bombardamenti che hanno colpito abitazioni a Rafah e Khan Younis.

Ore 7,40 – Idf: “Colpiti nella notte più di 200 obiettivi di Hamas e Jihad islamica” – Le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito durante la notte più di 200 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica nella striscia di Gaza. I siti comprendono un quartier generale dove furono uccisi diversi membri di Hamas e una banca utilizzata da Hamas. Gli attacchi sono partiti anche dalle navi della marina israeliana, che hanno colpito i centri di comando di Hamas e depositi di armi nella città di Gaza.

Ore 7,20 – Prima telefonata Putin-Netanyahu – Per la prima volta dall’inizio del conflitto, Benjamin Netanyahu ha parlato al telefono con Vladimir Putin. Il presidente russo, oggi in Cina per incontrare Xi Jinping, ha ribadito “la disponibilità da parte russa a svolgere un lavoro mirato per mettere fine al confronto israelo-palestinese e raggiungere una soluzione pacifica”.

Ore 7,00 – Blinken annuncia la visita di Biden – “Il presidente Joe Biden visiterà Israele mercoledì”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, al termine dell’incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Netanyahu durato sette ore e mezzo. “Il presidente riaffermerà la solidarietà degli Stati Uniti con Israele e il nostro impegno ferreo per la sua sicurezza”, ha detto Blinken.