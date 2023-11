La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 17 novembre

Mentre Israele fa sapere, attraverso le parole del ministro della difesa Yaov Gallant, di aver preso la parte Ovest di Gaza City e l’inizio di una nuova fase dell’operazione, il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha dichiarato che Israele non sta raggiungendo i suoi obiettivi. “Questi piani sono falliti e il nemico non è stato in grado di raggiungere nessuno dei suoi obiettivi o di restituire i suoi prigionieri se non al prezzo deciso dalla resistenza” ha affermato Haniyeh aggiungendo che Hamas vincerà il conflitto “senza ogni minimo dubbio”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 17 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 07,30 – Gaza, Blinken: detto a Netanyahu che non può esserci occupazione – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che “non può esserci una rioccupazione di Gaza da parte” dello Stato ebraico, ma ha ammesso che “potrebbe essere necessario un periodo transitorio in cui venga garantita la sicurezza” nella Striscia. Lo riportano i media Usa. Parlando alla Abc, Blinken ha affermato che “quando si tratta del futuro di Gaza, a nostro giudizio deve essere sotto il governo palestinese e deve esserci anche sicurezza. È imperativo, se vogliamo che ci sia pace e sicurezza durature, andare effettivamente avanti per garantire che i palestinesi abbiano diritti politici, la capacità di governarsi da soli e di prendere decisioni per il proprio futuro nel proprio Stato”, ha aggiunto il capo della diplomazia Usa.

Ore 07,00 -Israele, recuperato corpo soldatessa ostaggio morta a Gaza – L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver recuperato il corpo della soldatessa Noa Marciano, preso in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre e morta nella Striscia di Gaza. I resti sono stati trovati in un edificio vicino all’ospedale di al-Shifa che le truppe continuano a perquisire. Lunedì il Movimento islamico aveva diffuso un video della 19enne in cui la mostrava quattro giorni dopo essere stata sequestrata e poi immagini del suo corpo senza vita, sostenendo che sia stata uccisa nei bombardamenti israeliani della Striscia.

Ore 06,00 – Niente comunicazioni a Gaza; Israele perquisisce ospedale – L’esercito israeliano ha continuato a perquisire l’ospedale principale di Gaza alla ricerca di nascondigli di Hamas, mentre il territorio palestinese è stato tagliato fuori dalle telecomunicazioni a causa della “mancanza di carburante”, ha dichiarato l’ONU. Il governo di Hamas nel territorio ha dichiarato che i soldati israeliani hanno “distrutto” diverse strutture dell’ospedale al-Shifa, un enorme complesso a Gaza City al centro della guerra. Dal sanguinoso attacco di Hamas al suo territorio, il 7 ottobre, Israele ha giurato di “annientare” il movimento islamista, classificato come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele. L’esercito israeliano ha bombardato senza sosta il piccolo territorio e dal 27 ottobre ha lanciato un’operazione di terra che ha portato a pesanti scontri con i miliziani di Hamas e alla morte di 51 soldati. L’operazione lanciata mercoledi’ contro l’ospedale Al Shifa, privo di acqua ed elettricita’, ha scatenato le proteste della comunità internazionale, preoccupata per i circa 2.300 civili presenti al suo interno, secondo le Nazioni Unite.