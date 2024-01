Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 17 gennaio

A 102 giorni dal 7 ottobre, continua ad allargarsi la guerra in Medio Oriente. Ieri l’Iran ha rivendicato i raid contro obiettivi in Iraq, dove sostiene di aver distrutto il “quartier generale” dei servizi di spionaggio israeliani a Erbil, capoluogo del Kurdistan iracheno. “Ci opponiamo agli sconsiderati attacchi missilistici dell’Iran”, hanno dichiarato gli Stati Uniti, che negli scorsi giorni hanno bombardato lo Yemen in risposta agli attacchi delle forze huthi nel Mar Rosso contro le navi legate a Israele. Continuano intanto i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza dove, dal 7 ottobre, almeno 24.285 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza e più di 61.154 sono rimaste ferite, mentre 7.000 risultano disperse. Il bilancio degli attacchi sferrati da Hamas il 7 ottobre è di 1.139 vittime israeliane. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11.20 – Iraq, premier curdo annulla incontro con ministro iraniano – Il primo ministro del Kurdistan iracheno, Masrur Barzani, ha annullato un incontro con il ministro degli Esteri iraniano al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per protestare contro gli attacchi missilistici iraniani sulla città curda irachena di Erbil. Ieri l’Iran ha colpito quello che ha definito un centro di spionaggio israeliano nel capoluogo della regione semi-autonoma del Kurdistan iracheno. Le autorità irachene e curdo irachene hanno negato che gli obiettivi fossero legati ai servizi israeliani.

Ore 11.10 – Iran: “Il mondo si aspetta che l’Aia condanni Israele” – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il mondo si aspetta che la Corte internazionale di giustizia dell’Aia condanni Israele. “Questa conferenza e l’umanità in generale si aspettano che la Corte internazionale di giustizia emetta un verdetto giusto per condannare i crimini contro il popolo della Palestina e le violazioni dei diritti umani da parte del regime sionista”, ha affermato Raisi, come riporta il ministero degli Esteri iraniano durante una conferenza a Teheran.

Ore 11.00 – Cisgiordania, scontri a Tulkarem: quattro uccisi da un drone israeliano – Quattro palestinesi sono stati colpiti a morte oggi dall’attacco di un drone israeliano durante scontri verificatisi nel rione Tammam di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Maan. Fonti militari, citate dall’emittente pubblica israeliana Kan, aggiungono che i quattro facevano parte di un cellula che aveva lanciato ordigni contro militari israeliani. Secondo la stessa emittente, l’ingresso delle truppe in città è stato preceduto da grandi ruspe militari che hanno fatto esplodere una decina di ordigni nascosti sotto l’asfalto.

Ore 10.50 – In Egitto l’aereo del Qatar con farmaci per gli ostaggi a Gaza – Un aereo con medicinali, cibo e coperte destinati agli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas è arrivato all’aeroporto egiziano di al-Arish, in base all’accordo stretto ieri sera tra Israele e Hamas con la mediazione del Qatar. Appena saranno finite le operazioni di scarico gli aiuti saranno affidati alla Mezzaluna rossa che li trasporterà al valico di Rafah e da lì nella Striscia di Gaza.

Ore 10.40 – Tre compagnie giapponesi sospendono il transito nel Mar Rosso – Tre delle principali compagnie di navigazione giapponesi hanno confermato la sospensione del transito di tutti i loro carichi attraverso il Mar Rosso, a causa del forte aumento delle tensioni nella regione. Dopo Nippon Yusen anche Mitsui OSK Lines e Kawasaki Kisen hanno confermato la decisione di evitare del tutto la zona. “Le navi che operiamo e che stanno per entrare nel Mar Rosso sono state invitate a non entrare”, ha detto un portavoce di Mitsui OSK Lines, confermando una notizia riportata dalla stampa giapponese. Dallo scorso novembre, le forze yemenite huthi, che controllano gran parte dello Yemen, hanno intensificato gli attacchi in mare contro le navi che sospettano di avere legami con Israele, in solidarietà con i palestinesi.

Ore 10.30 – Raid iraniano in Pakistan, uccisi due bambini – Due bambini sono stati uccisi e tre persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni e missili da parte delle Guardie rivoluzionarie iraniane contro il gruppo armato Jaish al-Adl nella provincia pakistana del Baluchistan. Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera citando l’agenzia di stampa Reuters. Jaish al-Adl opera nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan-Baluchistan, che condivide un confine poroso con il Pakistan, ed è stato responsabile di diversi attacchi nella Repubblica islamica. Il Pakistan ha descritto gli attacchi dell’Iran come una “violazione non provocata” del suo spazio aereo. ” ancora più preoccupante che questo atto illegale abbia avuto luogo nonostante l’esistenza di diversi canali di comunicazione tra Pakistan e Iran”, ha dichiarato il ministero degli Esteri pakistano in una nota. Secondo Jaish al-Adl sono rimaste ferite due donne e un’adolescente. Gli attacchi in Pakistan sono avvenuti meno di un giorno dopo che i raid iraniani in Siria e Iraq, in quella che è considerata una rappresaglia al doppio attentato suicida che il 3 gennaio scoros ha ucciso più di 80 iraniani nella città di Kerman.

Ore 10.20 – Nablus, tre palestinesi uccisi da drone. Mezzaluna rossa: “Le forze israeliane hanno impedito i soccorsi” – La Mezzaluna rossa palestinese ha dichiarato che le forze di sicurezza israeliane “hanno impedito” di soccorrere gli occupanti di un veicolo colpito vicino a Nablus, in Cisgiordania. In un messaggio pubblicato sui social, l’organizzazione ha dichiarato che “gli spari erano diretti contro le nostre squadre”. “Nelle prime ore del mattino, le forze di occupazione israeliane hanno impedito alle squadre di ambulanze della Mezzaluna rossa palestinese di raggiungere il sito del veicolo bombardato vicino al campo di Balata a Nablus per evacuare i feriti. Gli spari erano diretti contro le nostre squadre”, ha dichiarato. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, durante la notte tre persone sono state uccise vicino al campo profughi di Balata in un attacco con drone.

Ore 10.10 – Papa condanna attacco di Erbil: “Evitare l’escalation in Medio Oriente” – “Esprimo la mia vicinanza e solidarietà alle vittime, tutte civili, dell’attacco missilistico che ha colpito una zona urbana che ha colpito la regione di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Le buone relazioni tra vicini non si costruiscono con simili azioni, ma con il dialogo e la collaborazione. A tutti chiedo di evitare ogni passo che aumenti la tensione in Medio Oriente e negli altri scenari di guerra”. Così papa Francesco al termine dell’udienza generale. “Non dimentichiamo i paesi che sono in guerra – ha detto ancora Bergoglio – non dimentichiamo l’Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, Israele, non dimentichiamo gli abitanti della Striscia di Gaza che soffrono tanto: preghiamo per le tante vittime della guerra, perché la guerra distrugge sempre, non semina amore ma odio, la guerra è una vera sconfitta umana”.

Ore 10.00 – Gaza, 163 vittime nelle ultime 24 ore – È salito a 24.448 il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Secondo il ministero della Salute di Gaza, i feriti sono saliti a 61.504. Nelle ultime 24 ore 163 persone sono morte a seguito dei bombardamenti israeliani e 350 sono rimaste ferite.

Ore 9.40 – Israele, eliminato responsabile controspionaggio di Hamas – In una operazione congiunta dei servizi segreti israeliani assieme con la aviazione è stato eliminato ieri nel settore meridionale della Striscia di Gaza un responsabile di Hamas incaricato della identificazione di persone sospette di spionaggio. Lo ha reso noto il portavoce militare, che ha identificato la vittima in Billal Nofal. Questi, secondo il portavoce, era inoltre impegnato in progetti di ricerca e di sviluppo per conto di Hamas. “La sua morte rappresenta un colpo severo alle capacità di rafforzamento di quella organizzazione”, ha precisato il portavoce.

Ore 9.00 – Israele: sale a 192 il numero dei soldati uccisi a Gaza – L’esercito ha annunciato la morte di altri 2 soldati riservisti uccisi in combattimento a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui si tratta di Zechariah Pesach Haber (32 anni) e Yair Katz (34). Il bilancio dei soldati uccisi, dall’avvio dell’operazione di terra nella Striscia, sale così a 192.

Ore 8.30 – Gaza: almeno 81 morti in attacchi notturni – Almeno 81 palestinesi sono morti nella notte tra martedì e mercoledì a Khan Yunis e in altre aree di Gaza. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza.

Ore 8.00 – Iraq denuncia “aggressione” Iran a Consiglio sicurezza Onu – L’Iraq ha presentato una denuncia contro l’Iran al Consiglio di sicurezza dell’Onu per “l’aggressione” di Teheran, afferma il Ministero degli Esteri di Baghdad citato dai media internazionali. Lunedì l’Iran ha lanciato su Erbil missili contro quello che ha definito il “quartier generale delle spie” israeliane. L’attacco di Teheran è stato “una palese violazione della sovranità della Repubblica dell’Iraq, contraddice fortemente i principi di buon vicinato e del diritto internazionale e minaccia la sicurezza della regione”, ha affermato in una nota il dicastero di Baghdad.

Ore 7.30 – Attacchi huthi, Nippon Yusen sospende crociere Mar Rosso – La compagnia giapponese Nippon Yusen ha dichiarato che si unirà ad altre importanti compagnie di navigazione nel sospendere le rotte attraverso il Mar Rosso in risposta agli attacchi delle forze huthi alle navi in transito, aggiungendo che la decisione è stata presa per “garantire la sicurezza degli equipaggi”. Le forze statunitensi e britanniche hanno bombardato da venerdì scorso decine di obiettivi all’interno dello Yemen controllato dagli huthi in risposta agli attacchi lanciati dai ribelli contro le navi legate a Israele nel Mar Rosso, in solidarietà con Gaza.

Ore 7.00 – Usa, Biden reinserirà gli huthi nella lista delle organizzazioni terroristiche – L’amministrazione Biden reinserirà i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, nella lista delle organizzazioni terroristiche globali. Lo riferisce la Reuters, citando un funzionario americano. Negli scorsi giorni, una coalizione guidata dagli Stati Uniti ha lanciato una serie di raid in Yemen in risposta agli attacchi lanciati dal gruppo sciita contro le navi legate a Israele nel Mar Rosso. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden venerdì ha definito le forze huthi un gruppo “terrorista”.