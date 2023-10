La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi lunedì 16 ottobre

In un’intervista a ’60 Minutes’ sulla Cbs’, Biden afferma che un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore”. Secondo il presidente Usa l’attacco di Hamas è stato una “barbarie grave quanto l’Olocausto” e Israele ha il diritto di rispondere per eliminare totalmente il gruppo islamista, per poi però cercare una strada verso uno Stato palestinese. Meloni riceve oggi il re di Giordania, papa Francesco quello del Bahrein. Si intensificano gli scontri tra Israele e gli Hezbollah. Ieri sera altri raid dello Stato ebraico in Libano contro le postazioni dei miliziani sciiti alleati dell’Iran. Lo Stato ebraico ammassa truppe al confine con la Striscia. Oggi riapre il valico di Rafah. A Gaza secondo l’Onu ci sono ormai circa un milione di sfollati. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 16 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 07,00 – Biden: “Eliminare Hamas ma occupazione Gaza grave errore” – Un’occupazione israeliana di Gaza sarebbe “un grosso errore”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, al programma tv ’60 Minutes’. Biden si è detto convinto che l’obiettivo principale debba essere “l’eliminazione di Hamas”, ma allo stesso tempo ha spiegato che e’ “necessario avere una Autorità palestinese forte”, requisito essenziale per un percorso che apra la “strada ad uno Stato palestinese”. “Non ora. Non ora. Non ora, ma… penso che Israele capisca che una parte significativa del popolo palestinese non si sente rappresentato” dal movimento islamista e dai suoi “elementi estremi” e “non condivide le opinioni di Hezbollah”. Il presidente americano ha assicurato che gli Usa possono “occuparsi” di entrambe le guerre (Ucraina e Gaza, ndr) mantenendo intatte le proprie possibilità di autodifesa. Tuttavia, ha ammesso il capo della Casa Bianca, la minaccia terroristica negli Stati Uniti è “cresciuta” a causa dell’attuale situazione in Medio Oriente.