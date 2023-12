Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 16 dicembre

Le Forze di difesa di Tel Aviv hanno annunciato ieri di aver recuperato nella Striscia di Gaza e di aver riportato in Israele i corpi di due giovani soldati, presi in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre, oltre a quello di un franco-israeliano. I. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 16 dicembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 7,00 – Israele, suonano sirene per razzi al confine col Libano – Suonano le sirene per l’allarme antiaereo nel nord di Israele. Secondo le notizie del Jerusalem Post, l’allerta è scattata nella zona di Zar’it, vicino alla linea di demarcazione del confine con il Libano. Stamani le sirene sono tornate a suonare anche nell’area di Netiv HaAsara, nel sud di Israele, vicina a Gaza.

Ore 06,00 – Media palestinesi: intensi bombardamenti sulla Striscia di Gaza – “Intensi bombardamenti” da parte di Israele sono in corso in tutta la Striscia di Gaza, compresa la città meridionale di Khan Younis e le aree nel nord dell’enclave. Lo riferiscono – secondo quanto riportato da The Times of Israel – alcuni media palestinesi.