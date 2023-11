La diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 14 novembre

Israele ha annunciato una pausa umanitaria di 4 ore nell’agglomerato urbano di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La ‘sospensione tattica’ delle attività militari in quell’area è in vigore nelle ore 10-14 locali. Situazione critica per gli ospedali a Gaza. . Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 14 novembre 2023, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 08,00 – IDF, la nostra guerra non è contro il popolo di Gaza – “Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i danni ai civili, assistere nell’evacuazione e fornire forniture mediche e cibo. La nostra guerra non è contro il popolo di Gaza”. Così sui social le Forze di Difesa Israeliane, IDF, che mostrano in un video le incubatrici per neonati destinate all’ospedale al-Shifa nella Striscia di Gaza. “Il reparto pediatrico dell’ospedale Shifa di Gaza City ha bisogno di assistenza – spiega nel video una portavoce – Israele è pronto ad aiutare. Abbiamo fatto un’offerta formale ai funzionari sanitari di Gaza per trasferire le incubatrici nella Striscia di Gaza per assistere il reparto pediatrico dell’ospedale di Shifa. Sono in corso grandi sforzi per garantire che queste incubatrici possano raggiungere i bambini a Gaza senza indugio. La nostra guerra è contro Hamas e non contro il popolo di Gaza”.

Ore 07,00 – Oms, ospedale al-Shifa trasformato in cimitero – L’impossibilità di seppellire i cadaveri dei pazienti morti sta trasformando il principale ospedale di Gaza in un cimitero: lo ha detto il portavoce dell’Oms Christian Lindmeier. Nonostante la possibilità di lasciare la struttura, secondo il portavoce circa 600 persone sono ancora nell’ospedale. “Intorno all’ospedale ci sono cadaveri di cui non è possibile prendersi cura o nemmeno seppellirli o portarli in qualsiasi tipo di obitorio”, ha detto. “L’ospedale non funziona più come dovrebbe. È quasi un cimitero”, ha aggiunto.

Ore 06,00 – Re Abdallah, con violazioni Israele regione può esplodere – Il re di Giordania Abdullah ha avvertito che qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e che le continue “violazioni” israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero “spingere la regione verso un’esplosione”. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale Petra citata dal Guardian. “Una soluzione militare o di sicurezza” non avrà successo, ha aggiunto il re, sottolineando che il conflitto ha avuto origine nell’occupazione e nella privazione dei diritti del popolo palestinese.