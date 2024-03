Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 14 marzo 2024

Oltre 31mila persone sono morte e più di 73mila sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza a causa della guerra scatenata da Israele contro Hamas dopo gli attentati del 7 ottobre. Nemmeno il Ramadan ferma gli scontri, anzi. Tel Aviv limita l’ingresso alla spianata delle moschee a Gerusalemme agli ultracinquantenni palestinesi e ai minori di 10 anni. Intanto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non intende fermarsi e continua a ribadire che l’invasione di Rafah, nel sud del territorio costiero dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati, è “necessaria per eliminare” il gruppo armato palestinese.

Ore 9,30 – Usa, media: “Casa bianca imporrà nuove sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania” – L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è pronta a imporre ulteriori sanzioni contro gli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Lo riporta il portale statunitense online Axios, che cita in proposito tre funzionari dell’amministrazione americana, secondo cui i nuovi provvedimenti sono attesi per oggi. Le sanzioni interesseranno “due avamposti illegali nella Cisgiordania occupata, utilizzati come base per gli attacchi compiuti da coloni israeliani estremisti contro i civili palestinesi”. Sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti impongono sanzioni contro interi insediamenti e non solo contro singoli individui.

Ore 9,00 – Yemen, media: “Houthi testano missili ipersonici. Pronti per la produzione” – I ribelli Houthi hanno testato con successo un razzo ipersonico in Yemen. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, che in proposito cita una fonte interna al gruppo armato sostenuto dall’Iran. Secondo l’agenzia russa, il movimento intende iniziare a produrre questo genere di missili per impiegarli contro obiettivi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico, nel Golfo di Aden e contro Israele. Da mesi gli Houthi bersagliano le navi in transito nella regione collegate allo Stato ebraico o ai suoi alleati per fare pressione su Tel Aviv affinché interrompa le operazioni militari nella Striscia di Gaza, riducendo il traffico navale nel Mar Rosso e nel Canale di Suez e provocando danni ingenti al commercio internazionale. Una coalizione militare a guida angloamericana incrocia nell’area per assicurare la libertà di navigazione nell’ambito dell’operazione Prosperity Guardian, che ha più volte bombardato obiettivi dei ribelli sul suolo yemenita. Nella zona opera anche la missione navale dell’Unione europea a guida italiana, Aspides, che però ha scopi prettamente difensivi. Gli Houthi hanno fatto sapere che intensificheranno gli attacchi durante il Ramadan, il mese sacro per i musulmani cominciato domenica 10 marzo, in solidarietà con i palestinesi di Gaza.

Ore 8,00 – Palestina: attesa oggi la nomina del nuovo premier – Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (Abu Mazen) dovrebbe incaricare oggi il direttore del Palestine Investment Fund, Muhammad Mustafa, di formare un nuovo governo tecnico. Lo riporta l’emittente televisiva al-Jazeera, secondo cui la nomina del nuovo premier al posto di Mohammed Shtayyeh, che ha presentato le proprie dimissioni il 26 febbraio, sarebbe imminente. La formazione di un esecutivo composto solo da “esperti”, che dopo la guerra amministri non solo la Cisgiordania ma anche la Striscia di Gaza, è maturata dopo settimane di trattative nell’ambito di un accordo raggiunto tra il partito del presidente Fatah e Hamas, che però non vedrà figurare alcuno dei suoi esponenti nel Consiglio dei ministri. Mustafa non è esattamente un nome nuovo: il 70enne è già stato consigliere per gli affari economici di Abu Mazen dal 2005, poi vicepremier e ministro dell’Economia dal 2013 al 2014, quindi membro del Comitato esecutivo dell’OLP dal febbraio 2022. Ma tra tanti fa la figura dell’esperto, almeno in materia finanziaria, avendo lavorato tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila come consigliere economico anche in Arabia Saudita e Kuwait. La mossa di Abu Mazen intende evitare la creazione di un’amministrazione separata a Gaza dopo la guerra, che risponda da Israele, come previsto da un piano presentato il mese scorso dal premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu.

Ore 7,00 – Mar Rosso, attacco missilistico Houthi va a vuoto. Usa: “Nessun danno” – Gli Houthi hanno lanciato ieri dallo Yemen un missile balistico antinave nel Golfo di Aden, senza però colpire alcuna nave, un attacco a cui le forze angloamericane dell’operazione Prosperity Guardian hanno risposto bombardando le aree del Paese controllate dai ribelli. Lo riferisce oggi in una nota il Comando centrale delle Forze armate degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui “non sono stati segnalati feriti né danni”. “Il Centcom ha poi ingaggiato e distrutto con successo quattro sistemi aerei senza pilota (UAV) e un missile terra-aria nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi”, si legge nel comunicato. “È stato stabilito che queste armi rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e le unità della Marina statunitense nella regione”.