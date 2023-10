La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi venerdì 13 ottobre

L’operazione militare di Israele è pronta a partire: l’esercito israeliano, infatti, ha dato un ordine di evacuazione per 1,1 milioni di abitanti di Gaza. “È per la vostra sicurezza, colpiremo in modo significativo”. L’Onu ha chiesto a Israele di annullare la decisione, mentre Hamas ha esortato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. Intanto, nella notte si sono verificati pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza, mentre il bilancio dei morti palestinesi ammonta a 1.537 con oltre 6mila feriti. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 13 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 9,00 – Esodo in corso da Gaza – Migliaia di persone stanno lasciando Gaza e si stanno dirigendo verso Sud dopo l’avvertimento dell’esercito israeliano che ha esortato gli abitanti a lasciare la città entro 24 ore.

Ore 8,30 – Hamas: “Non lasciate casa è propaganda Israele” – Il ministero dell’Interno di Hamas ha invitato la popolazione a non muoversi dalle proprie abitazioni definendo l’ordine di evacuazione emesso da Israele solo come “propaganda”.

Ore 8,00 – Onu: “Israele annulli decisione” – “Le Nazioni Unite ritengono impossibile che tale movimento abbia luogo senza devastanti conseguenze umanitarie”: lo ha dichiarato l’Onu in merito all’ordine di evacuazione emesso da Israele, che ha esortato gli abitanti di Gaza a lasciare le proprie abitazioni entro 24 ore. “Le Nazioni Unite lanciano un forte appello affinché tale ordinanza, se confermata, venga annullata, evitando ciò che potrebbe trasformare quella che è già una tragedia in una catastrofe”.

Ore 7,30 – Ordine di evacuazione per abitanti di Gaza: “Colpiremo in modo significativo” – Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 1,1 milioni di abitanti di Gaza. “È per la vostra sicurezza” ha spiegato l’esercito israeliano esortando i civili a lasciare le proprie abitazioni entro 24 ore per spostarsi al Nord. Israele, infatti, ha fatto sapere che colpirà “in modo significativo l’area della città di Gaza nei prossimi giorni”.

Ore 7,00 – Bombardamenti nella notte a Gaza – L’esercito israeliano ha bombardato la Striscia di Gaza nella notte tra giovedì e venerdì. “Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei Iaf continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico” è il commento dell’aeronautica israeliana. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi. Il bilancio delle vittime secondo il ministero della Sanità di Gaza, sotto il controllo di Hamas, è di almeno 1.537 morti e 6.612 feriti.