Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 13 marzo

Oltre 31mila persone sono morte e più di 72mila sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza a causa della guerra scatenata da Israele contro Hamas dopo gli attentati del 7 ottobre. Nemmeno il Ramadan ferma gli scontri e Tel Aviv non intende fermarsi: il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’invasione di Rafah, nel sud del territorio costiero dove si sono rifugiati 1,5 milioni di sfollati, è “necessaria per eliminare” il gruppo armato palestinese, nonostante il presidente Usa Joe Biden abbia definito l’operazione “una linea rossa” da non oltrepassare.

DIRETTA



Ore 10,45 – Israele, polizia conferma: “L’aggressore palestinese di Gerusalemme è morto” – Il 15enne palestinese, che stamattina ha accoltellato due agenti israeliani a un posto di blocco a Gerusalemme, è morto a seguito delle ferite riportate dai colpi di arma da fuoco sparati dalle truppe dell’esercito intervenute sul posto. Lo ha confermato in una nota la polizia israeliana. “Il terrorista è stato neutralizzato da un soldato delle forze armate e da una guardia di sicurezza civile che gli hanno sparato”, si legge nel comunicato. “In seguito è stato dichiarato morto”. I due agenti feriti, un uomo di 25 anni e una donna di 19, non versano in gravi condizioni.

Ore 10,00 – Mar Rosso: fregata greca spara contro due droni Houthi – Una fregata greca in servizio presso la missione navale Aspides inviata dall’Unione europea nel Mar Rosso ha risposto al fuoco contro due droni lanciati dai ribelli yemeniti Houthi. Lo conferma in una nota lo Stato Maggiore della Difesa di Atene, secondo cui oggi l’unità navale ha sparato “un colpo di cannone” contro i sistemi lanciati dalle aree controllate dai ribelli yemeniti. “La fregata Hydra, nell’ambito dell’operazione (europea, ndr) Aspides, ha sparato con un cannone contro due velivoli aerei senza pilota mentre proteggeva una nave mercantile”, si legge nel comunicato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto ma, secondo lo Stato Maggiore della Difesa greco, dopo l’incidente la fregata ha continuato normalmente la sua missione. Il cannoneggiamento della nave greca avviene a poche ore dall’attacco dei ribelli Houthi contro la USS Laboon, una nave militare statunitense in servizio nel Mar Rosso nell’ambito della missione Prosperity Guardian a guida angloamericana, che ieri è stata bersagliata da un missile balistico a corto raggio che non ha provocato né danni né feriti.

Ore 9,45 – Libano, media: “Raid aereo israeliano colpisce un’auto a Tiro, almeno 1 morto” – Almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite oggi a Tiro, nel sud del Libano, a seguito di un attacco aereo israeliano che ha colpito un’auto e una motocicletta. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna. Secondo il quotidiano locale Al-Akhbar, l’attacco è avvenuto questa mattina a un incrocio nel nord della città. Fonti delle forze di sicurezza libanesi hanno invece riferito all’agenzia di stampa Reuters che entrambi i passeggeri a bordo del veicolo sarebbero rimasti uccisi. Al momento le forze armate israeliane (Idf) non hanno confermato il raid.

Ore 9,30 – Cisgiordania: 2 palestinesi morti e 4 feriti negli scontri con le truppe Idf a Jenin – Due palestinesi sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti ieri negli scontri a fuoco con le forze di sicurezza israeliane nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito questa mattina l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo una nota delle forze armate israeliane (Idf), le due vittime erano armate. Durante l’operazione, le truppe di Tel Aviv hanno scoperto una sessantina di ordigni esplosivi, cinque dei quali sono stati fatti brillare. Non sono state segnalate vittime tra le forze armate israeliane durante gli scontri.

Ore 9,00 – Israele: 15enne palestinese ferisce due guardie di sicurezza a Gerusalemme – Due agenti israeliani sono rimasti feriti oggi a Gerusalemme dopo essere stati accoltellati nel corso di un’aggressione a scopo terroristico, il cui responsabile è stato fermato e identificato: si tratta di un 15enne palestinese. Secondo i media locali, i feriti sono un uomo di 25 anni e una donna di 19 che non versano in condizioni gravi. L’attacco è avvenuto presso un checkpoint sull’autostrada Route 60 in Cisgiordania, a sud di Gerusalemme. L’aggressore è stato identificato dalla polizia come un palestinese di 15 anni, che i media locali riportano essere originario della città di al-Khader, in Cisgiordania, non lontana dal luogo dell’attacco. Secondo le autorità israeliane, il sospetto si è avvicinato al posto di blocco in bicicletta, provenendo da fuori città, e mentre le forze di sicurezza cercavano di identificarlo, quest’ultimo ha estratto un coltello e ha aggredito i due agenti. Una guardia in servizio al checkpoint ha cercato di fermare l’aggressore, che poi è stato ferito a colpi di arma da fuoco dalle truppe dell’esercito intervenute sul posto. La polizia non ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del 15enne palestinese. Non è chiaro se l’aggressione di questa mattina sia collegata alla morte di un 13enne palestinese, ucciso ieri sera da alcuni agenti della polizia di frontiera israeliana nel campo profughi di Shuafat, vicino Gerusalemme.

Ore 8,30 – Ft: Ue prepara un pacchetto di aiuti da 7 mld euro per l’Egitto – L’Unione europea sta preparando un pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro volto a sostenere l’economia dell’Egitto, sotto pressione a causa delle guerre in corso ai suoi confini nella Striscia di Gaza e in Sudan e del calo del traffico navale nel canale di Suez per gli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Lo riporta oggi il Financial Times, secondo cui Bruxelles è preoccupata che le tensioni nella regione possano ulteriormente esacerbare la difficile situazione economica del Paese e aumentare la pressione migratoria sull’Europa. L’accordo sarà finalizzato e annunciato domenica 17 marzo quando la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà al Cairo insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai primi ministri di Grecia e Belgio, Kyriakos Mitsotakis e Alexander De Croo.

Ore 8,00 – Usa inviano 4 navi nel Mediterraneo per costruire un molo temporaneo a Gaza – Gli Stati Uniti hanno inviato quattro navi militari nel Mediterraneo orientale per facilitare la consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, costruendo un molo temporaneo nel territorio costiero palestinese. Lo ha reso noto oggi il Comando Centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui le unità navali salpate ieri dalla base congiunta di Langley-Eustis, in Virginia, hanno fatto rotta verso il Mediterraneo orientale per “stabilire una capacità di attracco roll-on/roll-off che consenta l’assistenza umanitaria da nave a terra a Gaza”. La nota identifica le navi come la USAV SP4 James A. Loux (LSV-6), la USAV Monterrey (LCU30), la USAV Matamoros (LCU26) e la USAV Wilson Warf (LCU11). Secondo il Centcom, le unità trasportano “attrezzature e rifornimenti necessari per costruire un molo temporaneo utile a consegnare forniture umanitarie vitali”.

Ore 7,30 – Mar Rosso: Houthi attaccano nave militare Usa, fregata greca abbatte due droni – I ribelli Houthi hanno lanciato ieri un missile balistico a corto raggio verso la USS Laboon, una nave militare statunitense in servizio nel Mar Rosso, senza centrare il bersaglio. Lo ha reso noto oggi il Comando Centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui l’attacco non hanno provocato danni né feriti. “Il Comando Centrale degli Stati Uniti e una nave della coalizione hanno ingaggiato e distrutto con successo due sistemi aerei senza pilota lanciati da un’area dello Yemen controllata dagli Houthi”, si legge nel comunicato pubblicato in mattinata. Secondo quanto riferito all’agenzia di stampa Reuters da un funzionario dello Stato Maggiore della Difesa greco, una fregata ellenica in servizio presso la missione navale Aspides inviata dall’Unione europea nel Mar Rosso ha abbattuto due droni lanciati dagli Houthi.

Ore 7,00 – Cisgiordania, agenti israeliani uccidono un 13enne palestinese: “Aveva acceso un fuoco d’artificio” – Un 13enne palestinese è stato ucciso ieri sera da alcuni agenti della polizia di frontiera israeliana nel campo profughi di Shuafat, vicino a Gerusalemme. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, il bambino aveva acceso un fuoco d’artificio in direzione degli agenti, senza lanciarlo nella loro direzione. “Mi congratulo con il combattente che ha ucciso il terrorista che ha tentato di sparare fuochi d’artificio contro di lui e la polizia”, ha commentato il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. “Questo è esattamente il modo in cui si deve agire contro i terroristi: con determinazione e precisione”.