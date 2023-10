La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi giovedì 12 ottobre

Il primo ministro israeliano e il leader di Unità Nazionale hanno finalizzato un accordo per la formazione di “un governo di emergenza nazionale” di fronte alla situazione di guerra con Hamas. “Colpiamo Gaza su una scala senza precedenti”. Così il capo di staff dell’aviazione militare israeliana mentre continuano a risuonare le sirene di allarme nel sud di Israele. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 12 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 7,00 – Israele: “La Cina deve assumere atteggiamento più equilibrato” – La Cina ha bisogno di assumere “un atteggiamento più equilibrato” sul conflitto tra Israele e Hamas. Lo dichiara l’ambasciatrice israeliana a Pechino, lrit Ben-Abba, in un’intervista a Bloomberg Tv, anticipando che Zhai Jun, l’inviato cinese per il Medio Oriente, dovrebbe avere oggi colloqui con la parte israeliana. “L’inviato speciale cinese avrà una conversazione telefonica con la parte israeliana” ha detto la diplomatica.

Ore 6,00 – Oltre 50 morti in raid notturni su Gaza – Almeno 51 persone sono morte e altre 281 rimaste ferite in attacchi aerei compiti stanotte sulla Striscia di Gaza dall’esercito di Israele. “Il dicastero ha affermato che gli attacchi hanno colpito Sabra, Al Zaytoun, Al Nafaq e Tal Al Hawa e Khan Younis; le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso”. Lo riferisce l’emittente tv Al Jazeera.