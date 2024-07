Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 12 luglio

A oltre nove mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza contro Hamas non accenna a fermarsi. Ormai i morti nel territorio costiero palestinese hanno superato i 38mila e sono più di 88mila i feriti, mentre almeno 327 soldati israeliani sono caduti dall’inizio dell’offensiva e oltre 460 persone sono rimaste uccise in Libano negli scontri tra Tel Aviv e il gruppo armato sciita Hezbollah. Malgrado tutto i colloqui per una tregua a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza vanno avanti: dopo il round di negoziati tenuto a Doha, in Qatar, si è aperta una nuova fase di dialogo al Cairo, in Egitto. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 12 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Siria, Idf: “Colpita postazione militare siriana sul Golan” – Le forze armate israeliane (Idf) hanno colpito nella notte una postazione militare del regime di Damasco a Tasil, nella Siria meridionale. Lo hanno reso noto oggi in un comunicato le Idf, secondo cui il raid è stato effettuato in risposta a un attacco missilistico condotto dai militari siriani. Nella tarda serata di ieri infatti un razzo lanciato dalla Siria era precipitato in un’area disabitata nel sud delle alture del Golan, senza provocare né vittime né feriti.

Ore 8,30 – Gaza, al-Jazeera: “Almeno 12 morti nelle ultime 12 ore nei raid dell’Idf” – Almeno 12 persone sono rimaste uccise nelle ultime 12 ore nella Striscia di Gaza a causa dei raid compiuti dalle forze armate di Israele (Idf). Lo riporta l’emittente qatarina al-Jazeera, che cita i suoi corrispondenti sul campo, secondo cui 8 vittime sono decedute nel quartiere di Tal as-Sultan, nella periferia occidentale della città di Rafah, nel sud della Striscia, compresa una donna e due dei suoi figli e un uomo con suo figlio. Almeno altre quattro persone sono invece rimaste uccise nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale del territorio costiero palestinese. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite nel sud-est di Khan Younis a seguito di un altro raid israeliano.

Ore 8,00 – Turchia, Erdogan: “Nessuna cooperazione Nato-Israele senza la pace in Palestina” – La Turchia non approverà alcun tentativo di cooperazione con Israele da parte della Nato “finché non verrà stabilita una pace completa e sostenibile in Palestina”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa a margine del summit dell’Alleanza il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ore 7,30 – Israele, Idf: “Ucciso un riservista in un attacco di Hezbollah” – Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato la morte di un riservista ucciso ieri da un attacco di Hezbollah nel nord dello Stato ebraico. Secondo una nota diramata nella notte dai militari, la vittima è il sergente maggiore (in congedo) Valeri Chefonov, 33 anni, originario di Netanya, in servizio come addetto alla gestione dei veicoli presso il 9308esimo battaglione della 228esima brigata “Alon”. L’uomo è morto in ospedale a seguito delle ferite riportate dopo essere stato investito dall’esplosione di un drone carico di esplosivo che ha colpito ieri il Kibbutz Kabri. L’uccisione di Chefonov porta a 682 il bilancio delle vittime militari israeliane dal 7 ottobre, di cui 327 uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’offensiva dello Stato ebraico nel territorio costiero palestinese.

Ore 7,15 – Biden assicura: “Progressi verso un accordo tra Israele e Hamas” – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato che sono stati registrati diversi “progressi” verso un accordo tra Israele e Hamas per porre fine alla guerra in corso da oltre nove mesi nella Striscia di Gaza. “Gli Stati Uniti lavorano da mesi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, per riportare a casa gli ostaggi, per aprire la strada alla pace e alla stabilità in Medio Oriente”, ha detto durante una conferenza stampa tenuta a Washington a margine del vertice della Nato. “Sono domande difficili e complesse. Ci sono ancora delle divergenze da colmare. Stiamo facendo progressi. La tendenza è positiva e sono determinato a concludere questo accordo e a porre fine a questa guerra, che dovrebbe finire ora”, ha aggiunto. “Guardandoci indietro, ci sono molte cose che avrei voluto convincere gli israeliani a fare”, ha ammesso Biden. “Ma alla fine abbiamo un’opportunità ora. È ora di porre fine a questa guerra”. Il presidente Usa ha poi affermato che Washington, , il principale sostenitore militare internazionale di Israele, non invierà bombe da 2.000 libbre (907 kg) a Tel Aviv. “Non fornirò le bombe da 2.000 libbre. Non possono essere utilizzate a Gaza o in qualsiasi altra area popolata senza causare tragedie umanitarie”, ha affermato Biden. In precedenza però, un anonimo funzionario statunitense aveva rivelato alla stampa che gli Usa avrebbero ripreso la consegna degli ordigni da 500 libbre (226 kg) a Israele, sospesa a maggio a causa delle preoccupazioni di Washington riguardo l’offensiva poi avviata comunque dallo Stato ebraico contro Rafah, nel sud della Striscia. La fornitura fu sospesa a causa della presenza nella stessa spedizione di 1.800 bombe da 2.000 libbre, e “dell’impatto che avrebbero potuto avere in contesti urbani densamente popolati”, spiegò all’epoca un alto funzionario americano.

Ore 7,00 – Yemen, Usa: “Distrutti 3 droni aerei e 5 marini degli Houthi” – Nelle ultime 24 ore le forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto tre droni aerei e cinque imbarcazioni senza pilota appartenenti al gruppo armato sciita yemenita degli Houthi. Lo riporta una nota diramata nella notte dal Comando Centrale delle forze armate degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui un drone aereo è stato intercettato in una zona dello Yemen controllata dagli Houthi mentre tutti gli altri dispositivi sono stati abbattuti dopo essere stati lanciati verso il Mar Rosso.