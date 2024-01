Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 11 gennaio

Prendono il via oggi a L’Aia le udienze per le accuse di genocidio contro Israele. La Corte Internazionale di Giustizia sentirà le tesi del Sudafrica che ha citato lo Stato ebraico per violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948. Sotto accusa le dichiarazioni del presidente, del primo ministro e dei ministri israeliani riguardo la campagna militare lanciata su Gaza in risposta agli attacchi del 7 ottobre di Hamas. Nella serata di ieri, il premier Benjamin Netanyahu ha assicurato che Israele “rispetta pienamente il diritto internazionale” e “non ha intenzione di occupare permanentemente Gaza o di sfollare la sua popolazione civile”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 11 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 10.50 – Sudafrica: “Israele ha ucciso un numero di civili senza precedenti” – Dopo l’intervento del ministro della Giustizia sudafricano, prende la parola la legale Adila Hassim: “Questo è un caso che mette in risalto l’essenza stessa della nostra comune umanità, come espressa nel preambolo della Convenzione sul genocidio. Il Sudafrica sostiene che Israele ha trasgredito l’articolo 2 della convenzione commettendo azioni che rientrano nella definizione di genocidio. Le azioni mostrano comportamenti sistematici dai quali si può dedurre un genocidio”.

“Nelle scuole, negli ospedali, nelle moschee, nelle chiese e mentre cercavano di trovare cibo e acqua per le loro famiglie. Sono stati uccisi se non sono riusciti a evacuare, uccisi nei luoghi in cui sono fuggiti e persino uccisi mentre tentavano di fuggire lungo rotte dichiarate sicure da Israele”, ha detto Hassim in un altro passaggio. “Le uccisioni sono così estese che i corpi vengono sepolti in fosse comuni, spesso senza identità. Solo nelle prime tre settimane, dopo il 7 ottobre, Israele ha usato 6.000 bombe a settimana. Almeno 200 volte ha impiegato bombe da 2000 libbre nelle aree meridionali della Palestina designate come sicure. Queste bombe hanno decimato anche il nord, compresi i campi profughi. Le bombe da 2000 libbre sono alcune delle bombe più grandi e distruttive disponibili. Israele ha ucciso un numero di civili senza precedenti. Con la piena consapevolezza di quante vite civili porterà via ogni bomba. Più di 1.800 famiglie palestinesi a Gaza hanno perso numerosi membri e centinaia di famiglie di più generazioni sono state spazzate via senza alcun sopravvissuto. Madri, padri, figli, fratelli, nonni, zie, cugini, spesso tutti uccisi insieme. Queste uccisioni non sono altro che la distruzione della vita palestinese. Vengono inflitti deliberatamente. Nessuno viene risparmiato. Nemmeno i neonati”.

Ore 10.40 – Sudafrica. “Riconosciamo la continua Nakba del popolo palestinese” – Il discorso con cui l’ambasciatore Vusimuzi Madonsela ha presentato la causa del Sudafrica contro Israele: “Il Sudafrica ha riconosciuto la continua Nakba del popolo palestinese attraverso la colonizzazione israeliana a partire dal 1948, che ha sistematicamente e con la forza espropriato, sfollato e frammentato il popolo palestinese, negandogli deliberatamente il diritto inalienabile all’autodeterminazione riconosciuto a livello internazionale e il diritto al ritorno riconosciuto a livello internazionale come rifugiati nelle loro città e villaggi in quello che oggi è lo Stato di Israele. Siamo inoltre particolarmente attenti al regime istituzionalizzato di leggi, politiche e pratiche discriminatorie di Israele, progettate e mantenute per stabilire il dominio, sottoponendo il popolo palestinese all’apartheid su entrambi i lati della Linea Verde. La lunga impunità decennale per le diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani ha incoraggiato Israele nella reiterazione e nell’intensificazione dei crimini umanitari in Palestina. Innanzitutto, il Sudafrica riconosce che gli atti genocidi e le omissioni da parte dello Stato di Israele fanno inevitabilmente parte di un continuum di atti illegali perpetrati contro il popolo palestinese dal 1948. La richiesta colloca gli atti e le omissioni genocide di Israele nel contesto più ampio dei 25 anni di apartheid, dei 56 anni di occupazione e dei 16 anni di assedio imposti alla Striscia di Gaza”

Ore 10.20 – L’Aia, iniziata l’udienza sulle accuse di genocidio – Il caso alla Corte internazionale di giustizia si apre con le dichiarazioni del Sudafrica, rappresentato dal giudice ad hoc Dikgang Moseneke. Israele, rappresentato da Aharon Barak, ex capo della corte suprema israeliana, interverrà domattina.

Ore 10.00 – Iran, arrestate 35 persone per l’attentato di Kerman – Le autorità iraniane hanno arrestato 35 persone per l’attentato suicida che la scorsa settimana ha ucciso almeno 84 persone a Kerman, nel sud dell’Iran. Lo riporta l’agenzia Tasnim.

Ore 9.30 – Israele: uccisi 10 miliziani di Hamas – L’aeronautica israeliana afferma di aver ucciso tre “terroristi” mentre emergevano da un tunnel nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro di Gaza. Secondo quanto riporta un post pubblicato su X, un velivolo ha ucciso anche tre persone che uscivano da un edificio a Khan Yunis, nel sud e altri due uomini sono stati colpiti mentre entravano nello stesso edificio. Altri due sono stati uccisi mentre piazzavano una bomba.

Ore 9.00 – Onu, sistema sanitario al collasso – Il sistema sanitario della Striscia di Gaza è al collasso a causa dei bombardamenti. Lo ha ribadito il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, secondo il quale più di tre quarti delle 77 strutture che offrono assistenza sanitaria primaria nella Striscia non operano più. Secondo Dujarric, solo un quinto dei 5.000 posti letto necessari per far fronte ai traumi e alle emergenze è disponibile. “Le ostilità in corso a Deir el-Balah e Khan Younis – insieme agli ordini di evacuazione nelle aree vicine – stanno mettendo tre ospedali a rischio di chiusura: Al-Aqsa, Nasser e l’ospedale europeo di Gaza”, ha detto Dujarric. “Circa 350.000 persone con malattie croniche e circa 485.000 persone con disturbi di salute mentale continuano a subire interruzioni nelle loro cure a Gaza”, ha detto Dujarric. Secondo l’Onu, i circa 1,9 milioni di sfollati nella Striscia (quasi l’85 percento della popolazione) sono a rischio di malattie a causa delle cattive condizioni di vita, dei rifugi sovraffollati e della mancanza di accesso ad acqua, servizi igienico-sanitari adeguati.

Ore 8.35 – Golfo di Oman, nave abbordata da persone “non autorizzate” – Una nave è stata abbordata da persone “non autorizzate” nel Golfo di Oman. Lo ha dichiarato lo United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) dell’esercito britannico, che ha detto di aver ricevuto una segnalazione dal responsabile della sicurezza della nave secondo cui si sentivano “voci sconosciute al telefono” insieme al capitano della nave. Altri tentativi di contattare la nave sono falliti. L’incidente è avvenuto nelle acque tra l’Oman e l’Iran.

Ore 8.00 – Attacco israeliano a Khan Yunis: 7 morti e 25 feriti – Sette persone sono state uccise e 25 ferite in un attacco israeliano contro una residenza nella città di Khan Yunis, nel sud di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa statale palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che tra le vittime ci sono donne e bambini.

Ore 7.30 – Al-Huti: la risoluzione Onu è un “gioco politico” – La risoluzione dell’Onu è un “gioco politico”. Lo ha detto Mohammed Ali al-Huti, capo del Supremo comitato rivoluzionario degli huthi. Nel suo post su X ha aggiunto che nel Mar Rosso le forze yemenite agiscono per legittima difesa e risponderanno ad ogni azione contro di loro. “Chiediamo al Consiglio di sicurezza dell’Onu di liberare immediatamente 2 milioni e 300.000 persone dall’assedio israelo-americano a Gaza”, ha affermato.

Ore 7.00 – Netanyahu: Israele non vuole occupare permanentemente Gaza – “Voglio che alcuni punti siano assolutamente chiari: Israele non ha intenzione di occupare permanentemente Gaza o di sfollare la sua popolazione civile. Israele sta combattendo i terroristi di Hamas, non la popolazione palestinese, e lo fa nel pieno rispetto del diritto internazionale. Il nostro obiettivo è liberare Gaza dai terroristi di Hamas e liberare i nostri ostaggi. Una volta raggiunto questo obiettivo, Gaza potrà essere smilitarizzata e deradicalizzata, creando così la possibilità di un futuro migliore sia per Israele sia per i palestinesi”. Lo afferma in un messaggio in lingua inglese il premier israeliano, Benjamin Netanyahu.

Ore 6.30 – Il Consiglio di Sicurezza Onu chiede la fine degli attacchi huthi nel Mar Rosso – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna gli attacchi degli huthi dello Yemen sulle navi nel Mar Rosso e ne chiede la fine “immediata”. “Gli huthi cessino immediatamente tutti questi attacchi, che impediscono il commercio globale e minano i diritti e le libertà di navigazione, nonché la pace e la sicurezza regionale”, si legge nella risoluzione, elaborata da Usa e Giappone e adottata con 11 voti a favore e l’astensione di Russia, Cina, Mozambico e Algeria.