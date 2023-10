La diretta live della guerra tra Israele e Hamas di oggi martedì 10 ottobre

Tel Aviv ha ordinato “l’assedio completo” della Striscia. Gli Usa hanno assicurato aiuti militari e si attendono l’operazione via terra contro Gaza nelle prossime 24-48 ore. Continuano attacchi dell’aviazione su obiettivi di Hamas e contro Hezbollah in Libano, e il lancio di razzi da Gaza. I morti israeliani sono oltre 900, compresi i 260 del massacro al rave, quelli palestinesi oltre 500. Migliaia di feriti e sfollati. Miliziani dicono di avere 130 ostaggi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, martedì 10 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 9,00 – L’esercito israeliano consiglia ai palestinesi di Gaza di fuggire in Egitto – L’esercito israeliano ha consigliato ai civili palestinesi di dirigersi in Egitto. “Il valico di Rafah è ancora aperto – ha dichiarato il portavoce militare israeliano, il tenente colonnello Richard Hecht – A chiunque possa farlo, consiglierei di uscire”.

Ore 8,00 – Israele: “Ripreso il controllo al confine di Gaza” – L’esercito israeliano ha fatto sapere di aver ripreso il pieno controllo del confine di Gaza. “Nell’ultimo giorno nessun terrorista è entrato attraverso la recinzione” ha dichiarato il portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari.

Ore 07,00 – Hamas: “Pronti a combattere lunga guerra” – Hamas è pronta a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà gli ostaggi per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all’estero: lo ha dichiarato Ali Barakeh, membro della leadership del gruppo in esilio a Beirut. “Ci siamo preparati bene per questa guerra e per affrontare tutti gli scenari, anche quello di una lunga guerra”. Barakeh, poi, ha sottolineato che la stessa Hamas è rimasta sorpresa dall’operazione: “Siamo rimasti sorpresi da questo grande crollo. Stavamo progettando di ottenere qualche risultato e di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta”.