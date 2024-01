Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 1 gennaio

Il Comando navale centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver risposto a un attacco con il fuoco dei ribelli sciiti Houti nel Mar Rosso e di aver affondato tre delle imbarcazioni degli aggressori. Si tratta del primo caso di vittime nella fila del movimento yemenita – sostenuto da Teheran – in uno scontro diretto con le forze statunitensi nella zona. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele ha mostrato una “moralità” senza precedenti nella guerra di Gaza e che il conflitto durerà mesi. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 1 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 9,50 – Ucciso a Gaza comandante Hamas che guidò attacco a kibbutz – Un comandante militare di primo piano di Hamas è stato ucciso oggi a Deir el-Balah, nel settore meridionale della Striscia di Gaza, da un aereo da combattimento israeliano dopo che il suo nascondiglio era stato localizzato dall’intelligence. Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui si tratta di Adel Masmah, comandante locale della unità di elite di Hamas ‘Nukbe’. Il 7 ottobre, secondo il portavoce militare, comandò di persona la cruenta incursione nel kibbutz Kissufim ed inviò due altre unità di ‘Nukhbe’ contro i vicini kibbutz di Beeri e Nirim.

Ore 4,00 – Idf ritira 5 brigate: “Ma combattimenti avanti per tutto il 2024” – I combattimenti contro Hamas andranno avanti per tutto il 2024. Secondo quanto riferito da Times of Israel, il portavoce di Idf, Daniel Hagari, lo ha lasciato intendere chiaramente: “L’esercito israeliano ha bisogno di pianificare in anticipo. Siamo consapevoli che sarà necessario combattere durante tutto il prossimo anno”.

Ore 00,15 – Razzi da Hamas verso Israele – Più di 20 razzi sono stati lanciati da Hamas contro il centro e il sud di Israele proprio all’inizio del nuovo anno, subito dopo la mezzanotte. La maggior parte è stata intercettata dal sistema di difesa missilistico Iron Dome. Le sirene hanno suonato in varie località del centro del Paese, tra cui Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, così come Ashdod, Sderot e altre città del sud. Il servizio di ambulanze afferma che non ci sono stati feriti.

Ore 00,05 – Casa Bianca: “Non vogliamo un allargamento del conflitto” – Dopo l’affondamento delle imbarcazioni degli Houthi nel Mar Rosso, la Casa Bianca ha precisato che gli Stati Uniti non sono alla ricerca di un allargamento del conflitto in Medio Oriente. Gli elicotteri Usa hanno affondato le barche uccidendo gli equipaggi formati dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran e alleati di Hamas, rispondendo a un attacco e dopo che gli Houthi hanno preso di mira le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato ad ABC News che gli Stati Uniti continueranno ad agire per autodifesa. “Non cerchiamo un conflitto più ampio nella regione e non cerchiamo un conflitto con gli Houthi. La cosa migliore sarebbe che gli Houthi fermassero questi attacchi, come abbiamo chiarito più e più volte”, ha detto Kirby.