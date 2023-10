Israele, colonna di carri armati verso Gaza: la diretta live

Ieri, sabato 7 ottobre 2023, il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, ha dichiarato l’inizio di una “operazione militare” contro Israele. Miliziani dalla Striscia sono entrati nei territori israeliani, mentre missili venivano lanciati contro le città in un’operazione combinata. Immediata la risposta. Centinaia di morti e migliaia di feriti (qui la cronaca della giornata). “È una campagna eroica a difesa della moschea di Al-Aqsa”, ha detto il leader di Hamas Haniyeh. “Vinceremo. Pagheranno un prezzo altissimo”, ha risposto Netanyahu. E l’Iran ha confermato il suo appoggio ad Hamas: “Fieri dei combattenti palestinesi”. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, 8 ottobre 2023.

DIRETTA

Ore 10,30 – Hamas: in corso nostro attacco contro Sderot, lanciati 100 missili – Le brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno annunciato che “è in corso un attacco contro Sderot con un centinaio di missili”. Si tratta, affermano i miliziani, di un’azione “in risposta all’attacco contro una moschea di Gaza” e contro “abitazioni” nell’eclave palestinese condotto dall’esercito israeliano.

Ore 10,30 – Israele: “Uccisi oltre 400 terroristi nel Sud del Paese e a Gaza” – Il principale portavoce dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha reso che l’esercito con la ‘stella di David’ ha ucciso più di 400 terroristi palestinesi nel sud di Israele e nella Striscia di Gaza, e ne ha catturati altre decine, durante i combattimenti cominciati ieri, dopo l’attacco di Hamas.

Ore 10 – Hamas: “313 palestinesi uccisi e 2mila feriti” – Sono almeno 313 i palestinesi che sono stati uccisi in un’azione di ritorsione militare israeliana contro la Striscia di Gaza dopo l’attacco sferrato dall’ala armata di Hamas contro Israele. Lo ha detto il ministero della Sanità dell’enclave palestinese, aggiungendo in una nota che quasi duemila persone sono rimaste ferite.

Ore 9 – Israele: colpito il compound del capo dell’intelligence di Hamas – I caccia israeliani hanno attaccato il compound militare nella casa del capo dell’intelligence di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’esercito israeliano.

Ore 8,50 – Idf: “Stiamo affrontando Hamas in otto zone” – Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno al momento affrontando i militanti di Hamas in otto aree di Israele. Lo riferisce il portavoce militare delle Idf, il tenente colonnello Richard Hecht, in un briefing. Le forze di difesa israeliane, ha spiegato, hanno “ripreso il controllo di 22 località nel sud” che erano state invase dai militanti di Hamas, ma li stanno ancora affrontando in otto località. L’obiettivo principale, ha spiegato Hecht, è quello di confermare che “quelle comunità sono libere da terroristi”.

Ore 8,45 – Portavoce Idf: “Iniziata evacuazione dei residenti vicino alla Striscia di Gaza” – Le autorità israeliane stanno “lentamente iniziando a evacuare” i residenti nelle aree circostanti la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il portavoce militare delle Idf, il tenente colonnello Richard Hecht, in un briefing, evitando di indicare quante persone verranno evacuate. Il Consiglio regionale di Mateh Asher, situato nel nord e nell’ovest della Galilea, questa mattina ha invitato i residenti locali a evacuare il sud o il centro del paese.

Ore 8,40 – Carri armati israeliani verso Gaza – Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di Gaza. Lo dimostrerebbero le decine di carri armati israeliani che si stanno dirigendo verso l’enclave palestinese, come dimostrano i video condivisi sui social. In precedenza l’Idf aveva spiegato che era iniziata l’evacuazione dei residenti israeliano vicino alla Striscia di Gaza. Da qui sono partiti i centinaia di miliziani di Hamas che hanno fatto incursione in Israele.

Ore 8,30 – Israele: oltre 300 morti, 1800 feriti, 100 rapiti – È salito a oltre 1.800 il numero delle persone rimaste ferite negli attacchi di Hamas contro Israele, almeno 300 i morti e 100 rapiti, tra civili e militari. È l’ultimo aggiornamento dato dall’ambasciata israeliana negli Usa via Twitter. Sono invece 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi dopo l’attacco sferrato dai miliziani di Hamas in Israele. Lo riporta l’emittente Channel 12 riferendo delle numerose persone rapite dagli uomini di Hamas.

Ore 8,10 – Portavoce forze difesa Israele: affrontiamo Hamas in 8 zone di Israele – Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno al momento affrontando i militanti di Hamas in otto aree di Israele. Lo riferisce il portavoce militare delle Idf, il tenente colonnello Richard Hecht, in un briefing. Le forze di difesa israeliane, ha spiegato, hanno “ripreso il controllo di 22 località nel sud” che erano state invase dai militanti di Hamas, ma li stanno ancora affrontando in otto località. L’obiettivo principale, ha spiegato Hecht, è quello di confermare che “quelle comunità sono libere da terroristi”.

Ore 7,40 – Hezbollah, lancio razzi e artiglieria da Libano – Il gruppo militante libanese Hezbollah ha riferito di avere lanciato decine di razzi e artiglieria contro tre postazioni israeliane in un’area contesa lungo il confine del paese. Hezbollah ha affermato che l’attacco avvenuto con “un gran numero di razzi e artiglieria” era in solidarietà con la “resistenza palestinese”, aggiungendo che sono state colpite direttamente postazioni israeliane. L’esercito israeliano ha risposto al fuoco nelle aree libanesi, ma non ci sono state notizie immediate sulle vittime.

Hezbollah, che ha rivendicato la responsabilità dei colpi di mortaio sparati dal Libano verso il nord di Israele, ha reso noto di averlo fatto in solidarietà con la “resistenza palestinese”. In una nota, il gruppo paramilitare islamista e sciita libanese, che come miliziani palestinesi vuole la distruzione di Israele, afferma di aver preso di mira tre siti militari israeliani nelle “fattorie di Sheeba”, la regione contesa di Mount Dov. Le forze di difesa israeliane non hanno riportato alcun ferito e hanno detto di aver risposto con attacchi di artiglieria.

Ore 7,25 – Israele: liberati alcuni ostaggi al confine con Gaza – In Israele sono stati liberati alcuni ostaggi che erano tenuti in una casa a Ofakim, al confine con Gaza, e nell’operazione i soldati israeliani hanno ucciso “10 terroristi” ma anche alcuni civili. Secondo l’esercito israeliano c’è un “numero significativo” di civili e soldati israeliani tenuti in ostaggio da Hamas, tra cui bambini, donne, anziani e disabili. Alcuni sono vivi e alcuni probabilmente morti, ha riferito il portavoce militare tenente colonnello Jonathan Conricus.

Ore 7,10 – Israele: “Colpiti obiettivi Hamas tra i quali QG intelligence”. Media: colpite anche case leader Hamas – L’esercito israeliano ha reso noto all’alba di aver colpito all’almeno 10 obiettivi di Hamas tra i quali anche u quartieri generali dell’intelligence. Secondo l’emittente pubblica Kan, l’aviazione ha attaccato anche le case degli alti funzionari di Hamas nella Striscia di Gaza.

Ore 7 – Portavoce di Hamas: “L’Iran ci ha dato sostegno per lanciare l’attacco a sorpresa” – L’Iran ha dato il proprio sostegno a Hamas in modo che potesse lanciare l’attacco a sorpresa e senza precedenti contro Israele. Lo ha dichiarato il portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, alla Bbc. L’attacco su più fronti ha causato finora la morte di 300 civili e uomini delle forze di sicurezza israeliane, il ferimento di oltre mille e un numero imprecisato di rapiti dal sud di Israele e portate nella Striscia di Gaza.

Ore 2,05 – Netanyahu, sarà una guerra “lunga e difficile” – Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che il suo Paese si sta “imbarcando in una guerra lunga e difficile”, imposta dal movimento palestinese Hamas, che ha compiuto un attacco senza precedenti in territorio israeliano. Al momento sono morti almeno 300 israeliani e 232 palestinesi. In un messaggio pubblicato sul suo account X, Netanyahu ha affermato che la guerra “ci è stata imposta da un attacco omicida di Hamas”. La prima fase della guerra, scrive Netanyahu, prevede la “distruzione della maggior parte delle forze nemiche” che si sono infiltrate in Israele e hanno ucciso civili e soldati. Israele ha anche lanciato un’offensiva a Gaza “e continuerà senza esitazione e senza tregua, fino al raggiungimento degli obiettivi”, ha aggiunto.

Ore 00,40 – Israele: Usa, discutiamo di possibili aiuti militari – Stati Uniti e Israele stanno discutendo di possibili aiuti militari. Lo afferma un funzionario dell’amministrazione americana. Il funzionario ha spiegato che un annuncio da parte di Washington è possibile già oggi, ma ha osservato che la situazione al Congresso – dove la Camera è attualmente priva di un leader – complicherà la questione.