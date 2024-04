Il sedicente Stato Islamico (Isis) ha minacciato di compiere nuovi attentati terroristici negli stadi in cui, tra oggi e domani, si disputeranno i quarti di finale della Uefa Champions League 2023/24.

La minaccia è stata rilanciata ieri sera dalla Al Azaim Foundation, uno dei canali di diffusione della propaganda dell’Isis, che ha pubblicato l’immagine di un manifesto, dalla vaga somiglianza con un videogioco, che minaccia il Parco dei Principi a Parigi, il Santiago Bernabéu e il Metropolitano di Madrid, e l’Emirates Stadium di Londra, con in sovra-impressione un messaggio: “Uccideteli tutti”.

Il primo turno dei quarti di finale di Champions League si disputerà proprio nelle tre capitali di Francia, Spagna e Regno Unito e vedrà sfidarsi oggi alle 21,00 Arsenal e Bayern Monaco a Londra e Real Madrid e Manchester City a Madrid. Previste domani invece alla stessa ora le gare tra Paris Saint-Germain e Barcellona a Parigi e Atletico e Borussia Dortmund di nuovo nella capitale spagnola.

Non è la prima volta che quest’anno l’Isis minaccia di compiere attentati negli stadi durante una partita di cartello. Già il 30 marzo scorso infatti un altro canale affiliato al sedicente Stato Islamico, Sarh al-Khilafah, aveva invitato i simpatizzanti ad attaccare i tifosi accorsi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per assistere alla sfida di Bundesliga tra Bayern e Borussia Dortmund, poi vinta da gialloneri e disputata senza incidenti.

La minaccia dell’Isis è stata presa molto sul serio dalle autorità delle capitali europee. Il governo di Madrid ad esempio ha attivato procedure di sicurezza straordinarie per il doppio incontro di Champions League previsto in questi giorni nella capitale spagnola. Come riportato dal quotidiano As, entrambe le gare sono state dichiarate “ad alto rischio” dalla Commissione antiviolenza, tanto che saranno oltre tremila gli agenti delle forze dell’ordine spagnole impegnati dentro e fuori dagli stadi dove sono attesi quasi ottomila tifosi del Manchester City e del Borussia Dortmund.

L’ultimo attentato del sedicente Stato Islamico in Europa è avvenuto il 22 marzo scorso a Mosca, in Russia, dove un commando ha preso d’assalto la Crocus City Hall prima di un concerto, provocando almeno 143 morti e circa 200 feriti.