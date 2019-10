Iraq, TPI live da Erbil, dove decine di persone manifestano davanti alla sede Onu contro l’attacco turco in Siria

A Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno, decine di persone si sono riunite davanti la sede delle Nazioni Unite per manifestare contro l’attacco turco in Siria. La giornalista Benedetta Argentieri sta seguendo la protesta per TPI. Qui una diretta live della manifestazione:



Tante le bandiere curde sventolate alla manifestazione. Il popolo curdo chiede un intervento delle Nazioni Unite per fermare l’attacco nel Rojava. Alla manifestazione ci sono tantissimi poliziotti in tenuta anti sommossa. Tanti gli slogan per chiedere l’unità del popolo curdo. I manifestanti urlano: “Forza alla resistenza di Rojava”, in solidarietà ai curdi di Kobane e delle aree circostanti.

