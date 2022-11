Iran, terrore in stazione metro: spari contro i manifestanti | VIDEO

Attimi di terrore nella stazione metropolitana di Teheran dove, secondo quanto si apprende, le forze di sicurezza, appostate dall’altra parte della banchina, avrebbero aperto il fuoco contro la rivolta popolare.

Numerosi cittadini iraniani sono stati immortalati mentre cercano di mettersi in salvo nella stazione della metropolitana di Teheran. Le immagini restituiscono momenti di panico: gli spari, il fuggi fuggi e le persone travolte dalla calca. Le manifestazioni in Iran vanno avanti da oltre 2 mesi, dal giorno dopo l’assassinio della 22enne Mahsa Amini, e trovano vita anche nella metro di Teheran dove grandi folle si radunano durante l’ora di punta e cantano slogan politici come “Morte al tiranno, sia esso lo scià o il mullah”.

Iranian regime suppression forces are shooting at people in the Tehran metro, while an #Iran MP who supports the death penalty for protesters and a judiciary deputy are in New York lying to the world at the UN. #MahsaAmini pic.twitter.com/qp20Y4FfaX

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 15, 2022