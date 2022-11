Palazzo Chigi annuncia la liberazione di Alessia Piperno dopo un intenso lavoro diplomatico. Si appresta a tornare in Italia.

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – si legge nella nota -, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

A sbloccare la trattativa, che andava avanti sin dalle prime ore dopo l’arresto, è stata una telefonata tra il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e il suo omologo di Teheran, Hossein Amirabdollahian.

In realtà gli 007 italiani avevano saputo che Alessia Piperno era stata chiusa in cella con una ragazza iraniana ma che era in buone condizioni, aveva pasti regolari e aveva potuto incontrare anche un emissario dell’ambasciata.

Alessia Piperno è stata detenuta 40 giorni in una prigione di Teheran. Stava per lasciare l’Iran per tornare in Pakistan, quando migliaia di donne, e uomini, iraniane sono scese in piazza dopo l’uccisione Mahsa Amini, forse giustiziata dalla polizia locale (ufficialmente è morta per un infarto improvviso) perché non indossava correttamente l’hijab. Nonostante gli sforzi, Alessia non riusciva ad ottenere il visto per lasciare il Paese. È stata arrestata dalla polizia.

Il viaggio di questa ragazza romana è cominciato nel 2016. “Ho sempre amato viaggiare. Ma onestamente non è stato quello il motivo che mi ha spinto a partire. Vivevo la classica vita monotona fatta di lavoro, ragazzo, qualche uscita con gli amici e poi di nuovo lavoro, lavoro, lavoro… ho deciso di partire innanzitutto perché volevo provare qualcosa di diverso”, ha raccontato al blog ‘Mangia, vivi, viaggia”, un’intervista che lei stessa mette come link alla sua biografia su Instagram. A Roma il padre è titolare di una libreria di testi usati e scolastici a Colli Albani, quartiere a Sud Est della Capitale.