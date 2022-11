Iran, 16enne uccisa perché indossava un cappello da baseball al posto dell’hijab

Quella della 16enne Mahak Hashemi è solo l’ultima di una lunga serie di giovani e giovanissime uccisi dal regime iraniano in lotta da oltre due mesi contro il suo popolo in rivolta. Un’altra Mahsa Amini, un’altra martire immolata in nome dell’imperativo del velo. Mahak Hashemi infatti è stata uccisa perché indossava un cappellino da baseball al posto del prescritto hijab. Come scrive La Stampa, è uscita di casa per unirsi ai giovani che protestano contro la Repubblica teocratica di Teheran ed è bastato quel cappellino sulla testa perché la sua famiglia non la vedesse tornare mai più nella sua casa di Shiraz, dove viveva assieme al padre e alle due sorelline dopo la morte della madre per un tumore.

The name of this beautiful Iranian girl is #MahakHashemi. She was savagely killed with batons by the Islamist regime while she was protesting in #Shiraz

The regime even demanded ransom from her family to return her dead body. Iranians are literally dying for freedom#MahsaAmini pic.twitter.com/3Ml2kmXB77

