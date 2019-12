29enne si finge invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti: arrestato per frode

Per un anno un 29enne si è finto invalido per farsi cambiare il pannolone dalle badanti ed assecondare così le sue perversioni sessuali. Una storia che ha dell’incredibile, e che arriva da New Orleans, dove il giovane Rutledge Deas ha portato avanti questa messinscena per mesi, prendendo in giro tutti.

Il 29enne desiderava che le donne che lo assistevano gli cambiassero il pannolone, per soddisfare una sua fantasia, tanto da decidere di fingersi malato. Le badanti, infatti, erano convinte che Deas fosse incontinente. Il giovane si è finto così un diciottenne affetto da disabilità fisiche e mentali, e pur di soddisfare le sue pulsioni erotiche, ha condotto per circa un anno una vita con forti limitazioni.

Dopo circa un anno, una delle donne che lo curava si è accorta che qualcosa non andava: il ragazzo infatti non era incontinente, ma godeva di ottima salute. Il 29enne è stato così denunciato alla polizia, le cui indagini hanno appurato la messa in scena portata avanti in tutti quei mesi.

Per Rutledge Deas, alla fine, le cose si sono messe male. Il giovane è stato infatti arrestato con l’accusa di frode, come riporta Fox 8. L’impostore, infatti, ha usufruito anche di sgravi e agevolazioni fiscali che non gli sarebbero spettate dal momento che era godeva di ottima salute.

