Inghilterra, sospetto attacco terroristico a Nottingham: 3 morti e feriti

Sospetto attacco terroristico multiplo a Nottingham, in Inghilterra centrale. Secondo diversi media britannici, questa mattina – 13 giugno 2023 – almeno tre persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite. Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo.

Secondo quanto ricostruito, un furgone è piombato su alcuni pedoni. Un uomo di 31 anni è stato fermato, taserato e arrestato. Non si conoscono ancora le dinamiche e le motivazioni del gesto. Il presunto attacco terroristico è avvenuto stamattina all’alba, intorno alle quattro. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe investito diverse persone in vari punti del centro della città, successivamente chiuso al traffico dalla polizia. L’arresto è avvenuto dopo l’esplosione di alcuni colpi di pistola, secondo testimoni.