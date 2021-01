Influencer partecipa alle feste e deride chi indossa la mascherina: ora è ricoverata per Covid

L’influencer brasiliana Ygona Moura, celebre per le sue battaglie contro la transfobia, è stata ricoverata per Covid in un ospedale a Glória, nella zona sud di Rio de Janeiro. La blogger era finita al centro delle polemiche per le sue posizioni negazioniste. In particolare aveva fatto discutere il video in cui la blogger partecipava a una festa affollata senza mascherina. L’influencer, che fino a qualche settimana prima derideva chi indossava la mascherina e chi rispettava le misure di contenimento del Covid, ora è stata ricoverata e si dice pentita: “Sono in cattive condizioni, gente! Mi manca il respiro. Mi sento davvero male”, ha spiegato ai suoi follower e poi ha aggiunto: “Vi chiedo di pregare molto per me. Dal nulla ho iniziato a stare molto male. Ecco! Grazie a chi è con me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ygona Moura (@ygona.mouraa)

