Indonesia, approvata una legge che vieta il sesso prima del matrimonio: “Una battuta d’arresto per i diritti”

In Indonesia il Parlamento ha approvato un nuovo codice penale radicale che criminalizza il sesso al di fuori del matrimonio, come parte di una serie di cambiamenti che secondo i critici minacciano i diritti umani e le libertà nel Paese. “Abbiamo fatto del nostro meglio per tenere conto delle questioni importanti e delle diverse opinioni che sono state discusse. Tuttavia, è tempo per noi di prendere una decisione storica sulla modifica del Codice penale e di lasciarci alle spalle il codice penale coloniale che abbiamo ereditato”, ha affermato il ministro della Giustizia indonesiano Yasonna Laoly.

Il nuovo codice, che si applica anche ai residenti stranieri e ai turisti, vieta la convivenza prima del matrimonio, l’apostasia e prevede punizioni per chi insulta il presidente o esprime opinioni contrarie all’ideologia nazionale. Queste regole potrebbero avere, secondo le organizzazioni per i diritti umani, un forte impatto anche sulla comunità Lgbtq+ in Indonesia, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito. La più grande nazione a maggioranza musulmana del mondo, l’Indonesia, ha visto un aumento del conservatorismo religioso negli ultimi anni. Rigide leggi islamiche sono già applicate in alcune parti del Paese, compresa la provincia semi-autonoma di Aceh, dove l’alcool e il gioco d’azzardo sono vietati. Nella regione si verificano anche fustigazioni pubbliche per una serie di reati tra cui l’omosessualità e l’adulterio.

Andreas Harsono, di Human Rights Watch Indonesia, ha affermato che le nuove leggi sono “una battuta d’arresto per il già declino della libertà religiosa in Indonesia”, avvertendo che “i non credenti potrebbero essere perseguiti e incarcerati”. il sesso al di fuori del matrimonio può portare alla pena detentiva fino a un anno mentre il reato di blasfemia fino a cinque. Hadi Rahmat Purnama, della facoltà di giurisprudenza dell’Università dell’Indonesia, ha affermato che le leggi saranno attuate dopo un periodo transitorio di tre anni.