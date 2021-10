India: quando la criptovaluta è donna

La percentuale di donne attive in India sul mercato delle criptovalute è in netta crescita, attirate dalle possibilità di guadagno. Secondo i principali operatori locali, almeno la metà di tutti i nuovi utenti iscritti negli ultimi quattro mesi sulle piattaforme indiane del settore sono donne.

A livello globale la percentuale di utenti attive sul mercato delle criptovalute si aggira intorno al 15 per cento. All’inizio del 2021 il dato indiano era in linea con la media internazionale, ma secondo gli operatori locali oggi potrebbe essere arrivato fino al 20-30 per cento. Stando ai dati divulgati da WazirX, il principale mercato indiano di criptovalute, la maggiore crescita di utenti donne è stata registrata nelle città medio-piccole, che contribuiscono al 65 per cento delle nuove iscrizioni in tutto il Paese.

E non è solo questione di numeri: secondo BuyUcoin, un’altra piattaforma indiana del settore, le utenti attuano strategie di investimento più «intelligenti» e con risultati migliori rispetto agli uomini. Le donne infatti non si limitano a seguire le tendenze di investimento ma condividono le proprie scelte sui social, riuscendo persino a volte a orientare l’andamento del mercato.

