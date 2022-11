Il bambino che morde il cobra, e lo uccide. La curiosa notizia arriva dall’India, dove appunto un bambino di otto anni ha ucciso un cobra. Siamo in un remoto villaggio del Pandarpadh, nella regione centrale dell’India del Chhattisgarh. A raccontare la notizia è stato lo stesso bimbo a The New Indian Express: “Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto”, ha detto Deepak, questo il suo nome, che al momento dell’aggressione stava giocando nel cortile di casa sua.

Dopo il morso, il piccolo ha cercato di liberarsi dell’animale scuotendo il braccio. Ma il rettile non mollava la sua presa. E così ha deciso di fare l’unica cosa che in quel momento gli è venuta in mente nonostante il dolore fortissimo che provava: “Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo”. Due morsi che sono stati letali per il cobra, mentre il ragazzo è sopravvissuto.

Il bimbo è stato poi portato in un centro medico dove è stato tenuto sotto osservazione. I medici hanno scoperto che Deepak ha subìto un “morso secco”, il che significa che il cobra non ha rilasciato alcun veleno. Sono morsi che questi animali usano soprattutto per avvertire o spaventare gli animali, piuttosto che ucciderli.