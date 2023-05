Quanto dura l’incoronazione di Re Carlo III: la durata della cerimonia. Quando inizia e quando finisce

Quanto dura l’incoronazione di Re Carlo III in programma oggi, 6 maggio 2023? L’inizio è previsto per le ore 12 italiane, le 11 in Inghilterra, con la cerimonia all’abazia di Westminster. Ma già una quarantina di minuti prima partirà la processione che porterà i reali verso il luogo dell’incoronazione. Saranno in tutto 2000 gli invitati, tra i membri della famiglia reale, monarchici di altri Paesi e capi di Stato. La durata sarà di circa due-tre ore, e durerà fino alle 14 circa. Diretta su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time.

Quanto costa l’incoronazione

Non ci sono cifre ufficiali su quanto costerà la cerimonia al governo britannico, ma ovviamente la stampa ha fatto le sue ricerche. Secondo quanto riportato dal Times qualche giorno fa, gli esperti stimano che l’incoronazione di Carlo III potrebbe costare più di 100 milioni di sterline. Come in quasi tutte le incoronazioni dal 1066, sarà l’arcivescovo di Canterbury a officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. L’arcivescovo lo ungerà con l’olio sacro dell’incoronazione e gli porrà sul capo la corona di Sant’Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Il monarca occuperà la cosiddetta “sedia dell’incoronazione” con lo scettro e il bastone del sovrano, antico simbolo del suo potere sulla nazione britannica e sul mondo intero per conto della cristianità.