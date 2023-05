A che ora inizia l’incoronazione di Re Carlo III: l’orario d’inizio della cerimonia

A che ora inizia l’incoronazione di Re Carlo III? Appuntamento questa mattina, sabato 6 maggio 2023, alle ore 11, le 12 in Italia. Un appuntamento storico e di livello mondiale, da seguire in diretta su Rai 1 con uno speciale del Tg1, su Canale 5 con Verissimo, su La7 con una maratona di Enrico Mentana e su Real Time. In particolare appuntamento dalle 10.20 (ora locale) del 6 maggio 2023, le 11.20 in Italia con la processione fino all’abazia di Westminster. La cerimonia vera e propria inizierà alle 12 italiane.

Saranno presenti 2000 ospiti, tra monarchici e Capi di Stato. Tutti i membri della famiglia reale britannica con ruoli rappresentativi prenderanno parte all’incoronazione di Carlo III partecipando alla processione in carrozza guidata dal Re e dalla Regina all’uscita dall’Abbazia di Westminster. Il Principe George, figlio del Principe e della Principessa del Galles e secondo in linea di successione al trono, avrà un ruolo di primo piano nella cerimonia come paggio del nonno.

Durata

Quanto dura (durata) l’incoronazione di Re Carlo III di oggi, 6 maggio? Sarà una cerimonia solenne ma più breve e contenuta rispetto a quella sfarzosa di 70 anni fa della regina Elisabetta II. Come detto l’inizio della cerimonia avverrà alle 12 italiane, con collegamenti già un’ora prima per seguire la processione fino a Westminster. Tutta la cerimonia durerà circa 2-3 ore, fino a dopo le 14.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia, ma dove vedere in diretta tv e in streaming la cerimonia dell’incoronazione di Re Carlo III? Si tratta di un evento di portata planetaria, che sarà trasmesso in diretta TV dalla BBC per i cittadini britannici, ma si potrà seguire live anche in Italia. Diretta sabato mattina, 6 maggio 2023, su Rai 1, Canale 5, La7 e Real Time, oltre a finestre sui canali all news come Sky Tg24 e Rai News 24. Su Rai 1 speciale Tg1 che prenderà il via alle 11:45 e terminerà alle 15:30 con uno stacco per l’edizione del telegiornale delle 13:30. Su Rai 2, invece, in prima serata ci sarà un approfondimento con commenti, mentre su RaiNews sono previste finestre sulla Coronation Ceremony durante l’arco di tutta la giornata, così come nei programmi di intrattenimento del day time della TV di Stato.

La diretta dell’incoronazione su Canale 5 avverrà con uno speciale di Verissimo, in collaborazione con la redazione del Tg5. A partire dalle 11:00 circa, Silvia Toffanin presenterà dunque L’incoronazione di Carlo III. Diretta anche su La7 con uno speciale del Tg di Enrico Mentana. Diretta infine anche su Real Time le cui trasmissioni prenderanno il via già alle 8:30 di mattina con il commento di due esperti di Casa Windsor: Francesco Vicario (caposervizio di Gente) e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica.