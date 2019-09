Incidente sulle montagne russe: 2 morti e 5 feriti: il video shock

Quella che doveva essere una giornata di divertimento al luna park, si è trasformata in una tragedia a causa di un incidente avvenuto sulle montagne russe, che ha provocato 2 morti e 5 feriti gravi.

La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato 28 settembre presso il parco giochi Feria Chapultepec, a Città del Messico.

L’incidente è avvenuto sulla giostra, chiamata Chimera, una delle più popolari del parco giochi messicano.

Uno dei vagoni, così come mostra anche un video pubblicato sui social network, ha deragliato, provocando 2 morti, due ragazzi di 18 e 21 anni, e 5 feriti in modo grave.

“Madre Santísima…!”

ASÍ fue el ACCIDENTE en LA FERIA de CHAPULTEPEC.

Dos jóvenes de 18 y 21 años MURIERON.

Marlén Vazquez de la Cruz de 25 años y Berenice Balderas Cisneros de 29 están delicadas en el Hospital Mocel.

@LaFeriaDeChapu fue desalojada y cerrada@PGJDF_CDMX indaga pic.twitter.com/ed9Dnv5ZDi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2019

A causare il deragliamento del vagone è stato molto probabilmente un problema tecnico anche se non vi è ancora una versione ufficiale su ciò che è accaduto.

Potrebbero interessarti Hong Kong, polizia usa lacrimogeni contro i manifestanti Cina, bus si schianta contro un camion: almeno 36 morti Elezioni in Austria, sfida tra i conservatori di Kurz e i socialdemocratici di Pamela Wagner

Sul profilo Twitter del parco giochi è stato postato un comunicato in cui la direzione si dice addolorata per ciò che è accaduto e intenzionata a collaborare con gli inquirenti per scoprire ciò che è accaduto.

Sui social network, intanto, vengono postati numerosi foto e video, che immortalano sia gli attimi esatti in cui è avvenuto l’incidente che quelli successivi.

Il video del grave incidente in un luna park dell’Ohio