Hong Kong sotto shock: polizia scaraventa a terra una 12enne e la arresta | VIDEO

Almeno 289 persone sono state arrestate secondo quanto riferisce la polizia di Hong Kong durante una manifestazione pro democrazia e contro la decisione di posticipare le elezioni locali che avrebbero dovuto tenersi domenica 6 settembre. Utilizzando come motivazione l’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19, Carrie Lam, responsabile esecutiva filocinese dell’enclave, ha deciso di sospendere le elezioni per un anno. Centinaia di poliziotti antisommossa sono intervenuti nel distretto di Kowloon per contrastare i “flash mob” convocati online. La maggior parte degli arrestati, ha spiegato la Polizia su Facebook, è accusata di “assembramento illegale”, ma in un caso l’accusa è per un reato appena introdotto dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale: aver urlato slogan a favore dell’indipendenza.

Tra le persone arrestate ieri figura anche una ragazza di 12 anni. I genitori sostengono che la figlia sia stata sorpresa dalla manifestazione di protesta mentre era in giro per acquisti e dunque non ne facesse parte. Un video diffuso sui social e sui media di Hong Kong mostra gli agenti che cercano di radunare un gruppo di manifestanti in strada, tra cui la ragazza. La 12enne, evidentemente impaurita, cerca di sottrarsi e scappare via ma viene placcata con forza dagli agenti che la immobilizzano a terra.

A young girl of school age was just cornered by riot police & proceeded to run away, before being viciously wrestled to the ground, kicked & pinned down by several police officers.

I wish I could say this isn’t normal in Hong Kong today, but it is.

Vid: HKUST student reporters pic.twitter.com/LjaobRN2IB

— Jack Hazlewood (@JackHHazlewood) September 6, 2020