Hawaii, le onde superano i sei metri e travolgono le case | VIDEO

Onde altissime, giganti di oltre sei metri. Nelle Hawaii, tra sabato 16 e domenica 17 luglio, l’acqua è arrivata in strada superando le case – anche di due piani – in altezza. È “una tempesta invernale particolarmente forte”, ha detto il meteorologo Chris Brenchley. Il National weather service di Honolulu ha spiegato che questo fenomeno è figlio dell’innalzamento degli oceani causato dal cambiamento climatico. Nel tempo, l’altezza delle onde è destinata a salire. A Honolulu ci sono stati circa 1960 interventi di soccorso.

OVER THE TOP: Huge waves crash over roof of a two-story condo building in Hawaii. https://t.co/SG2V4fJCES pic.twitter.com/tB6QZKw2MJ — ABC News (@ABC) July 19, 2022

In queste ore, circolano sui social le immagini dell’acqua che invade le città dell’isola. In un video, un’onda scaraventa sedie e tavolini durante i festeggiamenti di un matrimonio a Kailua-Kona. Alcuni presenti non riescono a scappare e vengono colpiti dall’acqua.

A big wave (literally) crashed a wedding reception in Hawaii. No injuries were reported — and the cake survived. pic.twitter.com/5njvOKLDBX — CBS News (@CBSNews) July 18, 2022

La sposa su Instagram racconta di aver passato una notte memorabile, nonostante tutto. E conclude: “Quello che un giorno fa sembrava essere un disastro, oggi si è trasformata in una bellissima unione di famiglia e amici che hanno contribuito a riorganizzare il nostro ricevimento in modo perfetto”.