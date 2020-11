Una notte di Halloween che si è trasformata in una notte di morte e paura: a Quebec City, in Canada, stanotte diverse persone sono state colpite da un uomo, travestito da samurai, che ha attaccato i passanti in strada con un’arma bianca, forse una spada. Al momento, il bilancio della tragedia parla di due morti e cinque feriti. Il killer, un ragazzo di 20 anni, è stato alla fine fermato dalla polizia.

L’uomo vestito da samurai ha colpito nella zona intorno alla piazza del Parlamento, nel centro storico della città. Sui social, diversi utenti hanno caricato dei video che ritraggono il ragazzo, vestito di bianco, immobile al centro della piazza, con in mano la sua spada. In un primo momento, i poliziotti avevano fatto sapere che il killer indossava “abiti medievali”, ma Radio-Canada invece ha affermato che l’uomo era vestito da samurai.

Al momento, non si esclude nessuna pista, neanche quella terroristica. Non ci sono, tuttavia, conferme da parte delle autorità di un eventuale collegamento con gli attentati terroristici degli ultimi giorni in Francia.

Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament / Vieux-Québec. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. #Quebec is a predominantly French speaking city of #Canada.#Samurai pic.twitter.com/OH0wasHdb5

— Global News (@GlbBreakNews) November 1, 2020