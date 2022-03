“Villa operazione speciale”: la mega residenza della figlia di Putin ricoperta di bandiere ucraine

La mega villa di Biarritz di una delle figlie di Putin è stata tappezzata di bandiere dell’Ucraina in protesta contro l’invasione russa. L’edificio di lusso è abitato da Katerina Tikhonova, miliardaria di 35 anni, ed appartiene all’ex marito, Kirill Shamalov: ma questo non è stato un deterrente per gli attivisti che già il mese scorso avevano occupato l’abitazione esclusiva.

L’immagine del cancello dipinto dai colori azzurro e giallo è stata pubblicata su Reddit, in un canale dedicato all’Ucraina dove gli utenti condividono in diretta aggiornamenti sull’operazione militare nel Paese: l’atto vandalico è stato soprannominato “Villa Special Operation”, espressione che fa il verso a Putin, il quale si riferisce all’invasione comandata nel Paese con il termine “operazione militare speciale”. E ha imposto che non sia utilizzato il termine “guerra” per parlare dell’aggressione.

In tutto sono 10 le bandiere che campeggiano all’ingresso, con l’alta guglia del lussuoso edificio visibile sullo sfondo. “Tikhonova non dovrebbe vivere lussuosamente mentre suo padre uccide le persone”, ha scritto un utente nel gruppo di Reddit.