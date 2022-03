Guerra in Ucraina, assiste allo sterminio della sua famiglia al telefono

Ha assistito alla morte della sua famiglia in diretta, al telefono. Il dramma si è consumato in Ucraina, a Nova Kachovka, dove un intero nucleo familiare è rimasto ucciso per mano delle truppe russe mentre stava scappando dalla guerra. Secondo la versione di Denis Fedko, al telefono con loro durante l’attacco, non è accaduto a causa delle bombe, ma per via degli spari. A morire sono stati Irina Alexandrova Fedko, 27 anni, i figli Sofia Olehivna di 6 anni e il neonato Ivan Olegovic, e i suoceri Anna Vasylivna e Oleg Ivanovic, entrambi di 56 anni. Solo il marito della donna e fratello di Denis, Oleg Fedko, 30 anni, si è salvato. L’uomo, infatti, non aveva preso la via di fuga, ma era rimasto a combattere in quanto poliziotto. La versione di Denis è agghiacciante: “Ho sentato Ivan piangere… Poi altri spari, poi silenzio. Poi altri spari, almeno due o tre colpi. Penso li abbiano finiti”. L’uomo era a telefono con la madre, mentre il padre era alla guida dell’auto e le ultime parole pronunciate dalla donna sono state “Come potete farlo?”.