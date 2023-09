Shevchenko sarà consigliere di Zelensky: “Lo faccio per amore dell’Ucraina”

“Lo faccio da volontario, per amore del mio paese”. Andriy Shevchenko scende in campo al fianco di Volodymyr Zelensky, che lo ha nominato “consigliere del presidente dell’Ucraina” all’estero.

La decisione è arrivata attraverso il decreto numero 589 pubblicato nella serata di ieri, martedì 26 settembre. L’ex centravanti del Milan, in passato ct della nazionale ucraina dovrà “organizzare eventi sportivi di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione”. “In questo senso faccio l’ambasciatore sin dall’inizio dell’invasione su larga scala e lo continuerò a fare. Adesso con un ruolo formale, che però, per me, non cambia molto”, ha spiegato lo stesso Shevchenko in un’intervista a Repubblica, specificando che non percepirà uno stipendio: “vuol dire che non entro a far parte dello staff dell’ufficio presidenziale, rimango ‘freelance’”. “Lo faccio da volontario per amore del mio paese, voglio solo aiutarlo”, ha aggiunto.

L’ex allenatore del Genoa si occuperà “di partite e eventi correlati al pallone”. “Con le partite abbiamo raccolto fondi per ricostruire una scuola a Chernihiv e per lo stadio di Irpin distrutto durante l’occupazione”, ha detto. “Ma tutti gli eventi, anche i più piccoli, sono per me importanti: quando vedo che la gente ci dona un aiuto, sono davvero grato. È meraviglioso”.