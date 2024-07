Orban incontra Trump: “Abbiamo discusso di pace: risolverà tutto lui” | VIDEO

Il premier dell’Ungheria Viktor Orban ha incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida: “Abbiamo discusso di pace: risolverà tutto”.

“Abbiamo continuato la nostra missione di pace a Mar-a-Lago”, ha scritto su X (ex Twitter) il premier ungherese. “Il Presidente Donald Trump ha dimostrato durante la sua presidenza di essere un uomo di pace. Lo farà di nuovo!”.

We continued the peace mission in Mar-a-Lago. President @realDonaldTrump has proved during his presidency that he is a man of peace. He will do it again! pic.twitter.com/8abVBW7f6r — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024

“Missione di pace 5.0”, l’ha chiamata Orban. “È stato un onore visitare oggi il Presidente Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso i modi per creare la pace. La buona notizia del giorno: risolverà tutto lui!”.

Dopo essere stato ricevuto al Cremlino da Vladimir Putin e aver incontrato Xi Jinping a Pechino, non solo Viktor Orbán ha snobbato il presidente Joe Biden durante il vertice della Nato, ma ha anche deciso di fare visita al suo predecessore e candidato repubblicano Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.

A Washington, il premier ungherese ha scambiato solo una breve stretta di mano con il presidente degli Stati Uniti sul palco del vertice, mentre il giorno prima aveva incontrato il capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdoğan, definito l’uomo che guida “l’unico Paese ad aver agito con successo come mediatore tra le parti in conflitto nella guerra russo-ucraina”.

D’altra parte Orbán non ha avuto alcun incontro ufficiale con Joe Biden negli ultimi quattro anni, ma aveva già incontrato Trump all’inizio di marzo di quest’anno nel complesso di Mar-a-Lago.

Così come le sue visite a Mosca e Pechino avevano scatenato l’ira del presidente uscente del Consiglio dell’Unione europea Charles Michel e della maggior parte dei governi degli altri Stati membri dell’Ue, anche l’incontro di Orban con Trump in Florida ha provocato diverse polemiche, in particolare con il presidente della Francia, Emmanuel Macron.

“Penso sia legittimo che un capo di governo possa andare nel Paese in cui sceglie di recarsi in visita”, ha commentato il capo dell’Eliseo, come riporta Le Monde. “Ma non dovrebbero esserci ambiguità. Non l’ha fatto in quanto presidente di questo semestre con responsabilità europee”.