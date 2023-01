Altro che tregua. I cittadini ucraini hanno celebrato il Natale ortodosso sotto le bombe, molti nei rifugi, e in serata, a mezzanotte ora locale, la tregua unilaterale di 36 ore decisa dalla Russia è terminata, senza che di fatto le ostilità si fossero mai interrotte. Il cessate il fuoco, annunciato unilateralmente dalla Russia, è terminato per l’esattezza alle 22 ora italiana, dopo che per tutti il giorno si erano rincorse critiche incrociate, dagli ucraini ai russi per non averlo rispettato, e da Mosca a Kiev per non aver aderito all’applicazione.

Nella notte poi altri bombardamenti. In particolare i russi hanno attaccato la regione di Kharkiv dove un uomo è morto: è quanto ha denunciato il presidente dell’amministrazione statale regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov. Secondo fonti dell’amministrazione locale, i russi hanno anche lanciato un attacco missilistico alla periferia di Zaporizhzhya. Il governatore ha invitato “i residenti di Kharkiv e della regione a rimanere nei rifugi”.

Durante la notte le forze russe hanno effettuato sette attacchi missilistici su Kramatorsk e due su Kostyantynivka, nell’area della regione del Donetsk controllata dalle autorità ucraine. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare ucraina della regione, Pavlo Kyrylenko. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime o feriti e i bombardamenti hanno danneggiato le zone industriali delle due città. Le sirene di allarme antiaereo hanno suonato anche nelle regioni ucraine di Poltava, Kirovograd e Dnipropetrovsk.

Infine alcuni missili d’artiglieria ucraini hanno colpito e danneggiato la centrale elettrica di Starobeshevskaya, nella regione di Donetsk, nel Donbass occupato dai russi. Lo scrive l’agenzia russa Tass, citando fonti locali dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Le fonti affermano che almeno due persone, due addetti alla centrale termica, potrebbero essere rimaste sotto le rovine della centrale colpita, dove stanno operando i soccorritori. I missili, dicono le fonti alla Tass, sono stati sparati da un lanciatore multiplo in dotazione alle forze di Kiev.