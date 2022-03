Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 31 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo i primi spiragli nei negoziati a Istanbul, l’Ucraina ieri ha accusato la Russia di non aver mantenuto la propria promessa di “ridurre drasticamente” le attività militari nella capitale Kiev e nella città settentrionale di Chernihiv. Il ministero della Difesa russo ieri ha specificato che Mosca ha raggiunto i suoi obiettivi principali nelle due città e procederà un “raggruppamento previsto delle truppe” per portare a termine la “liberazione” del Donbass. Secondo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, i colloqui con Kiev hanno comunque visto progressi significativi, in particolare su Crimea e Donbass, oltre che sulla neutralità. Per Lavrov l’Ucraina avrebbe “compreso” che le questioni relative a questi territori “sono risolte in modo definitivo”. Pronta la risposta di Kiev, che ha chiesto ancora il “ripristino della sovranità ucraina in questi territori”. Ieri inoltre Mario Draghi ha tenuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin, la prima dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “La chiamo per parlare di pace”, ha esordito il presidente del Consiglio, che ha ribadito “la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace, in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia” mentre Putin ha descritto al capo del governo italiano “il sistema dei pagamenti del gas russo in rubli”. Dopo le polemiche interne alla maggioranza sull’aumento delle spese militari, il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sul voto al dl Ucraina, previsto per oggi alle 11. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10.20 – Cremlino, bene sforzi Italia e Vaticano su mediazione – Il Cremlino “apprezza gli sforzi di tutte le parti per offrire una mediazione nella soluzione” della crisi. È il commento rilasciato all’Agi dal portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, riguardo il ruolo di Italia e Vaticano come mediatori del conflitto tra Russia e Ucraina, all’indomani della conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Mario Draghi, in cui il presidente del Consiglio ha offerto il contributo di Roma al processo di pace, “in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia”. Sempre ieri, dal Patriarcato di Mosca è stato confermato che si lavora a un incontro tra il patriarca russo ortodosso Kirill e papa Francesco probabilmente in un territorio neutro. I due leader spirituali avevano già avuto un colloquio in video conferenza, il 16 marzo scorso, in cui avevano parlato della crisi in Ucraina.

Ore 10.10 – Medvedev: “Sanzioni miglior modo per lasciare Europa senza gas” – “Le sanzioni europee contro la Federazione Russa e il rifiuto di pagare il gas in rubli sono il miglior modo per lasciare i paesi dell’Ue senza gas”. Lo ha dichiarato su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ed ex presidente, Dmitri Medvedev, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass.

Ore 10.00 – Kiev: “Proiettili russi al fosforo su Donetsk” – Il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko ha accusato l’esercito russo di aver sparato nella notte proiettili al fosforo nella parte centrale della regione di Donetsk. “I russi hanno sparato contro Maryinka, Krasnohorivka e Novomykhailivtsi nella regione di Donetsk con proiettili al fosforo”, ha affermato Kyrylenko su Telegram, aggiungendo che “undici feriti sono stati portati in ospedale, 4 di loro erano bambino”.

Ore 9.50 – Dl Ucraina: Petrocelli, voterò contro. Dissenso in Senato ampio – “Io voterò contro il decreto Ucraina. Sono convinto che l’area del dissenso a questo provvedimento è ampia, nel M5s e tra tutti i gruppi e penso che oggi molti colleghi non verranno in Aula per il voto. Io ci sarò e voterò contro”. Lo ha detto all’Agi Vito Petrocelli presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, prima della seduta del Senato. “Negli ultimi giorni si stanno aprendo spiragli di pace” alla luce delle trattative tra ucraini e russi “approvare il decreto Ucraina è la cosa peggiore che l’Italia può fare in questo momento e l’invio di armi ci rende un Paese co-belligerante”, ha aggiunto.

Ore 9.40 – Onu, bombe a grappolo usate almeno 24 volte dai russi – L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha dichiarato che la Russia potrebbe aver commesso crimini di guerra in Ucraina. Bachelet ha dichiarato che il suo ufficio ha ricevuto segnalazioni credibili di almeno 24 casi in cui le forze russe hanno usato bombe a grappolo sulle aree popolate. Bachelet ha anche dichiarato che il suo ufficio sta indagando sul presunto uso di munizioni a grappolo da parte dell’Ucraina. Bachelet ha dichiarato che sono stati verificati 77 casi in cui sono state danneggiate strutture mediche, inclusi 50 ospedali.

Ore 9.30 – Ankara, possibile incontro Kuleba-Lavrov “entro 2 settimane” – L’incontro tra i ministri degli Esteri russo e ucraino, Sergei Lavrov e Dmitro Kuleba, potrebbe tenersi “nel giro di due settimane”. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

Ore 9.20 – Gas, Kommersant: “Gazprom studia blocco forniture a paesi ostili” – La compagnia energetica russa Gazprom sta valutando la possibilità di sospendere le forniture di gas ai “paesi ostili”. Lo rivelano fonti al quotidiano russo Kommersant, mentre la società non ha preso posizione ufficialmente. Sempre secondo quanto rivelato da Kommersant, neanche il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha commentato tali indiscrezioni, limitandosi a ribadire che il pagamento del gas russo in rubli, come chiesto dal governo russo negli scorsi giorni, non potrà essere avviato il 31 marzo, a ridosso della scadenza per il pagamento delle consegne di marzo, in base ai contratti a lungo termine. “Il pagamento e le consegne sono un processo che richiede tempo”, ha detto Peskov.

Ore 9.10 – Kiev: “Finora 148 bambini uccisi” – È salito a 148 il numero di bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha reso noto la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, secondo quanto riporta Ukrinform. Il bilancio dei minori feriti è aumentato a 232.

Ore 9.00 – Gazprom, continuano esportazioni gas attraverso Ucraina – Il gigante energetico russo Gazprom ha dichiarato che continuano le esportazioni di gas verso il resto d’Europa attraverso l’Ucraina. Oggi i volumi previsti sono pari a 109,5 milioni di metri cubi di gas al giorno.

Ore 8.50 – Ucraina: Ue, grati a Pmi italiane per pieno rispetto sanzioni – “Voglio ringraziare le piccole medie imprese italiane che rispettano appieno le sanzioni anche se questo crea loro dei problemi”. Lo ha dichiarato la commissaria europea ai Servizi finanziari, Mairead McGuinness, in audizione nelle commissioni riunite Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato.

Ore 8.45 – Kiev, aperti corridoi da Melitopol ed Energodar – “Questa sera abbiamo ricevuto un messaggio dal Comitato Internazionale della Croce Rossa sulla conferma da parte della Russia di essere pronta ad aprire un corridoio umanitario da Mariupol con transito per Berdiansk”. Lo ha detto su Telegram la vice prima ministra Irina Vereshcuk, annunciando l’invio da di 45 autobus verso Mariupol. “Per oggi sono stati inoltre concordati i seguenti corridoi: per la consegna degli aiuti umanitari e l’evacuazione delle persone dalla città di Melitopol; per un convoglio di persone con mezzi propri dalla città di Energodar a Zaporizhia”.

Ore 8.40 – Kiev invia 45 pullman a Mariupol per l’evacuazione dei civili – La vice prima ministra ucraina Irina Vereschuk ha annunciato l’invio di 45 pullman per l’evacuazione di civili dalla città di Mariupol, da settimane sotto l’assedio delle forze russe. Ieri il ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco locale per consentire l’apertura di un corridoio umanitario dalle 10 ora locale (9 ora italiana) fino alla città centrale di Zaporizhzhia, attraverso Berdiansk, controllata dalle forze russe. Negli scorsi giorni sono falliti diversi tentativi di aprire corridoi umanitari dalla città sudorientale ucraina, considerata un obiettivo chiave delle forze russe.

Ore 8.30 – Sale a 16 il numero delle vittime dell’attacco di Mykolaiv – È salito a 16 il numero delle vittime dell’attacco missilistico russo di martedì scorso contro l’edificio dell’amministrazione regionale di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina. I soccorritori hanno estratto 15 corpi dalle macerie, mentre una persona è morta in terapia intensiva.

Ore 8.20 – Ucraina tratta con Polonia e Paesi baltici chiusura confine con Russia e Bielorussia – L’Ucraina ha chiesto a Polonia e stati baltici di chiudere completamente i propri confine con Russia e Bielorussia. Lo riporta l’agenzia di stampa Interfax Ucraina, che cita l’ambasciatore ucraino in Polonia Andriy Deshchitsa. “Noi stiamo negoziando con il Ministero delle Infrastrutture della Polonia, con il governo della Polonia per chiudere completamente i confini (tra Polonia e Bielorussia, ndr). Anche se la decisione non viene presa a livello Ue”, ha detto Deshchitsa, il quale ha anche affermato che l’Ucraina ha fatto appello a Lituania, Lettonia ed Estonia, “affinché allo stesso tempo questi paesi chiudano i confini con la Federazione Russa e la Bielorussia”. “Penso che questa decisione verrà presa. Quindi non dovremo aspettare l’UE e bloccheremo completamente qualsiasi consegna alla Federazione Russa”, ha affermato Deshchitsa.

Ore 8.10 – Sindaco di Irpin: bombardamenti “continui” da parte dei russi – Nonostante gli annunci russi sulla riduzione dei combattimenti vicino a Kiev, il sindaco di Irpin ha affermato che la città sta affrontando bombardamenti “continui” e mortali. Oleksandr Markushyn ha spiegato che ieri la città è stata colpita da razzi, mortai e artiglieria. Secondo il sindaco in due aree della città le forze russe hanno sparato alle donne e “poi sono passati sopra i corpi con i carri armati”.

Ore 8.00 – Zelensky richiama gli ambasciatore in Georgia e Marocco – Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha richiamato gli ambasciatori dell’Ucraina in Georgia e Marocco, indicando che non avrebbero fatto abbastanza per convincere i paesi in cui si trovavano a sostenere la resistenza ucraina all’invasione russa. “Il fronte diplomatico è uno dei fronti chiave”, ha detto Zelensky nel suo ultimo discorso alla nazione. “Con tutto il rispetto, se non ci devono essere armi, non ci devono essere sanzioni, non ci devono essere per gli affari russi, allora per favore cercate un altro lavoro”, ha aggiunto. “Sono in attesa di risultati concreti nei prossimi giorni dal lavoro dei nostri rappresentanti in America Latina, Medio Oriente, Sud-est asiatico e Africa”. Nel discorso trasmesso nelle scorse ore, Zelensky ha anche detto di aspettarsi risultati dagli addetti militari ucraini nelle ambasciate all’estero.

Ore 7.50 – Londra, “nei prossimi giorni pesanti combattimenti a Kiev” – Nel suo ultimo rapporto di intelligence sul conflitto in Ucraina, il ministero della Difesa britannico giudica “probabile” che nei prossimi giorni si terranno pesanti combattimenti intorno alla città di Kiev. Secondo Londra, “le forze russe continuano a mantenere posizioni a est e a ovest di Kiev nonostante il ritiro di un numero limitato di unità” mentre a Chernihiv sono proseguiti i bombardamenti e gli attacchi missilistici russi “nonostante gli annunci di Mosca di una riduzione dell’attività delle sue truppe”. Anche a Mariupol il ministero della Difesa britannico parla di “pesanti combattimenti”. Nella città sudorientale, obiettivo chiave delle forze russe, secondo Londra “le forze ucraine mantengono il controllo del centro”.



Ore 7.40 – Mosca annuncia ancora cessate il fuoco a Mariupol – Il ministero della Difesa russo ieri ha annunciato un cessate il fuoco locale per consentire l’evacuazione dei civili dalla città sudorientale ucraina di Mariupol, da settimane sotto l’assedio delle forze russe. Secondo il ministero, sarà aperto un cessate il fuoco umanitario dalle 10 ora locale (9 ora italiana) da Mariupol fino alla città centrale di Zaporizhzhia, attraverso Berdiansk, controllata dalla Russia. Secondo quanto riporta Afp, il ministero russo ha chiesto a Kiev di garantire il “rispetto incondizionato” del cessate il fuoco tramite notifica scritta alla parte russa, allUnhcr e alla Croce rossa entro le 6 (5 ora italiana) di oggi. Il ministero ha anche affermato di aver accettato una proposta di Kiev di aprire quattro nuovi corridoi umanitari da Mariupol a Zaporizhzhia. Secondo il Cremlino ieri il presidente russo Vladimir Putin, in una telefonata con il suo omologo francese Emmanuel Macron, ha affermato che i bombardamenti russi su Mariupol termineranno solo quando le truppe ucraine si arrenderanno. Già la settimana scorsa, la Russia aveva chiesto la resa dei battaglioni ultranazionalisti ucraini asserragliati a Mariupol come condizione per un cessate il fuoco nella città. Una richiesta respinta da Kiev.

Ore 7.30 – Lavrov, inaccettabili basi Usa e Nato ai confini dell’Afghanistan – La Russia considera inaccettabile la presenza di qualsiasi infrastruttura militare degli Stati Uniti o della Nato nei paesi confinanti con l’Afghanistan: lo ha riferito l’agenzia statale russa Tass. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che l’Occidente sta cercando di usare l’Onu per “creare una competizione artificiale” nei suoi sforzi in Afghanistan, ha detto l’agenzia.

Ore 7.20 – Zelensky a Biden, sostegno Usa è vitale per noi – Nel suo discorso televisivo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha descritto un’altra “giornata diplomatica molto attiva” e ha delineato le sue tre priorità chiave: armi per l’Ucraina, nuove sanzioni contro la Russia e sostegno finanziario per il suo stato. Riferendosi alla sua chiamata con il presidente americano Joe Biden, il leader ucraino ha riferito che la conversazione è stata “molto dettagliata” ed è “durata un’ora”. “Il sostegno degli Stati Uniti è vitale per noi”, ha affermato Zelensky. “Ho detto al presidente Biden quello di cui ha bisogno l’Ucraina. E sono stato il più sincero possibile con lui”.

Ore 7.10 – Kiev, colloqui con Russia riprendono 1/4 – Russia e Ucraina riprenderanno domani i loro colloqui di pace in videoconferenza. Lo ha dichiarato un consigliere della presidenza ucraina, dopo l’ultimo round di negoziati tenuto a Istanbul. Il negoziatore ucraino, David Arakhamia, ha affermato in un post online che l’Ucraina aveva proposto un incontro tra leader dei due paesi, respinto dalla Russia che ha chiesto di lavorare ancora su una bozza di accordo.

Ore 7.00 – Zelensky: “Per ora nulla di concreto nei negoziati. Ci prepariamo a nuovi attacchi nel Donbass” – I colloqui di pace tra Ucraina e Russia continuano “ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso televisivo. Zelenskiy ha anche affermato che le forze ucraine si stanno preparando per nuovi attacchi della Russia nell’area del Donbass. Per quanto riguarda la de-escalation promessa da Mosca nei settori di Kiev e Kharkiv, Zelensky ha affermato di “non credere a nessuno”. “Non ci arrenderemo. Combatteremo per ogni metro del nostro territorio”, ha aggiunto.

