Guerra Ucraina-Russia, oggi vertice sul grano in Turchia

Oggi in Turchia si terrà un vertice tra Russia e Ucraina alla presenza dei rappresentanti delle Nazioni Unite che dovranno cercare la via del dialogo tra i due Paesi. Al centro dell’incontro sarà il tema delle esportazioni di grano attraverso il Mar Nero. “Delegazioni militari dei ministeri della Difesa turco, russo e ucraino, nonché una delegazione delle Nazioni Unite, terranno a Istanbul colloqui sulla consegna sicura ai mercati internazionali di grano in attesa nei porti ucraini”, ha detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar.

Kiev ha fatto sapere di essere “favorevole alla soluzione della questione del rilascio di cereali ucraini sotto l’egida dell’Onu”. La Russia, inoltre, ha sottolineato la volontà di mantenere “la possibilità di controllare e perquisire le navi per evitare il contrabbando di armi”.

Intanto, aumentano gli aiuti finanziari da parte dell’Occidente all’Ucraina.