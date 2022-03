Kherson: quattro elicotteri russi abbattuti dalla contraerea ucraina | VIDEO

In un video caricato oggi in rete si vedono degli elicotteri russi sorvolare la città di Kherson nel sud-est dell’Ucraina all’alba di questa mattina. L’efficace contraerea delle forze di terra ucraine riesce però a mandare a segno diversi colpi distruggendo in pochi istanti i quattro velivoli militari della Federazione russa.

Il comandante in capo dell’esercito ucraino Valery Zaluzhn ha confermato che si trattava di elicotteri Kamov Ka-52, anche noto come Alligator, in servizio dal 2016 e già utilizzati dalla Russia in Siria. Secondo l’ultimo bollettino delle forze armate ucraine, dall’inizio della guerra sarebbero stati abbattuti complessivamente 101 aerei, 124 elicotteri e 42 droni militari nemici, sebbene queste stime non possano ancora essere verificate.