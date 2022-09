Alla fine Vladimir Putin ha parlato ed è tornato ad attaccare l’Occidente, Stati Uniti in testa. Il discorso alla Nazione del presidente russo previsto per ieri sera è stato mandato in onda sulla tv russa questa mattina intorno alle ore 8 italiane. Putin ha prima annunciato la mobilitazione parziale della Russia: “Il decreto è stato firmato”. Poi la motivazione: “Si tratta di difendere il nostro territorio, il nostro Paese. L’Occidente vuole distruggerci. Lo stesso Occidente ha fatto del popolo ucraino carne da cannone. Il nostro obiettivo è liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato. L’Occidente non vuole la pace tra Russia e Ucraina”.

Poi ancora: “Ho dato mandato al governo di fornire uno status legale ai volontari che combattono in Donbass. La maggioranza delle persone in quell’area storica in Ucraina non vogliono rimanere sotto il giogo dei neo-nazisti. Per raggiungere questo obiettivo (la liberazione del Donbass) l’operazione militare speciale è la soluzione inevitabile. Obiettivo che resta invariato. Quanto alla proposta di referendum per passare alla Russia (in quattro regioni distribuite tra Donbass e Ucraina meridionale), supportiamo quei popoli. La Russia farà di tutto per garantire lo svolgimento dei referendum”.

Putin ha poi proseguito il suo discorso toccando il delicatissimo tema del nucleare. “L’Occidente è andato ben oltre i limiti dell’aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull’uso delle armi atomiche. Io all’Occidente dico: abbiamo tantissime armi con cui rispondere. E useremo ogni risorsa per difendere il nostro popolo”.

“Nella sua aggressiva politica anti-russa, l’Occidente ha superato ogni limite”. Il presidente russo ha poi detto che userà “tutti i mezzi a nostra disposizione” e che coloro che stanno cercando di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. “Non sto bluffando”, ha aggiunto.