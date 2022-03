Guerra in Ucraina, la prima ballerina del Bolshoi ha lasciato la Russia

La prima ballerina del Bolshoi, Olga Smirnova, ha lasciato il teatro di Mosca per entrare nel Balletto nazionale olandese, che ne dà l’annuncio in un comunicato. “Smirnova è stata esplicita nella sua recente denuncia dell’invasione russa dell’Ucraina che rende insopportabile per lei continuare a lavorare nel suo Paese”, afferma il Balletto nazionale olandese. L’artista si unisce a tante altre donne e uomini che hanno deciso di lasciare il Paese dopo la decisione di Putin di invadere l’Ucraina.

Chi è Olga Smirnova

Olga Smirnova, nata nel 1991 a San Pietroburgo, è una ballerina russa che si è esibita in tutta Europa, a Pechino e in Giappone. Nel 2011, subito dopo la laurea, è stata assunta dal Bolshoi direttamente nel grado di solista Nel 2012 e nel 2013, ha ballato ruoli da protagonista in La Bayadère , Diamonds , The Pharaoh’s Daughter e Swan Lake . Nel 2014, è stata invitata a partecipare all’American Ballet Theatre come Nikiya nella produzione di Natalia Makarova de La Bayadere. Il Telegraph l’ha definita «un talento davvero straordinario», e l’Observer «lo strumento fisicamente perfetto della sua forma d’arte».