“Cari clienti, questo è il vostro capitano che parla. Sto parlando a nome mio e non come rappresentante della compagnia aerea, penso che la guerra in Ucraina sia un crimine”, queste sono le le parole che un pilota russo della compagnia aerea Pobeda – che in russo significa “vittoria”), una sussidiaria della Aeroflot – ha rivolto ai passeggeri all’atterraggio di un volo commerciale in Antalya, in Turchia. L’identità dell’uomo al momento è rimasta anonima, ma il video dell’appassionato discorso del pilota che condanna la guerra è diventato virale, tanto da essere stato condiviso persino dai funzionari del governo ucraino.

“Signori e signore è il capitano che vi parla. benvenuti in Antalya, grazie per aver volato con Pobeda. Sto parlando a nome mio e non come rappresentante della compagnia aerea, penso che la guerra in Ucraina sia un crimine”, ha detto il pilota russo dopo l’atterraggio utilizzando l’altoparlante del velivolo, mentre i passeggeri erano ancora seduti. “Non dobbiamo continuare questa guerra, le persone sane di mente devono fermarla immediatamente. Non sostenere questo spargimento di sangue. Grazie per l’attenzione”, ha aggiunto.